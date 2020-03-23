Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook отметил, что после окончания эпидемии ЕС не намерен возобновлять безвиз для Украины, а это в свою очередь оставит не у дел последних апологетов Майдана

Драматические изменения в отношении Европы к Украине, как мне думается, все-таки произошли. После того как Макрон понял, что несмотря на его старания, поблажки и обещания, Украина продолжает следовать за США, очевидно, что Франция отказывается от проукраинской политики и будет постепенно отворачиваться от украинского вопроса в пользу узкого ЕС.

Маркером этих изменений для меня служит резко изменившаяся риторика Авакова, который до сего времени представлял Францию и, по всей видимости, недавно был лишен этого статуса. Теперь ему придется выживать самостоятельно и этим объясняется его давно подготавливаемый альянс с Коломойским, который высказывает те же самые принципы, что и Аваков: дефолт, обособление, отказ от внешних обязательств, сосредоточение казны на подпитке внутреннего денежного обращения и спасения издыхающих групп олигархов. Безвиз, который спас украинскую власть в 2014 году, уничтожит ее сегодня — Олейник © РИА Новости, Нина Зотина

На фоне заявления Макрона о том, что ЕС может не возобновить безвизовый режим с Украиной и другими странами, не относящимися к ЕС, еще два года, практически единственное достижение майдана — безвиз с Европой — грозит просто рухнуть в никуда.

А это значит, что у разбитого корыта останутся последние апологеты "революции гидности", которые получили лишь разорение, раскол страны, гражданскую войну, внешнее вторжение, отделение Крыма, крушение национальной экономики и всеобщее обнищание граждан взамен на… никому непонятную "гидность".

Ведь коррупция стала еще сильнее, чем была до майдана, а экономика безнадежно обвалилась с того времени. Никаких реформ на самом деле не было и не ожидается, а единственным достижением был безвиз. И вот его практически нет и будет ли после окончания пандемии — неизвестно.

Что предпримут украинские олигархи, владеющие страной, в таких условиях, когда контакт с одними соседями безнадежно потерян, а с другими фатально прервался? Каждый сможет прогнозировать по-своему…