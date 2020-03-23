Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook пояснил, как эпидемия коронавируса доказала нежизнеспособность идей «вульгарного либертарианства»

Такие кризисы хорошо демонстрируют опасность снижения экономической сложности и уплощения профиля национальной экономики.

Еще несколько месяцев назад очень тяжело было спорить с представителями "вульгарного либертарианства" о перспективах Украины. Ты им: нельзя зацикливать платежеспособный спрос внутри страны на трудовые трансферты из-за рубежа, они тебе в ответ про ирландцев 19 века и поляков 90-х годов прошлого.

Ты им: нельзя деиндустриализировать экономику, а они тебе про сектор услуг и экспорт сырья. Ты им: нельзя вместо завода "Буревестник" в Киеве (производил в том числе аппараты искусственной вентиляции легких) строить жилые дома, а они тебе про "созидательное разрушение". Кто спасёт Украину: МВФ, США, Китай, олигархи? Главные темы соцсетей 23 марта © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

В результате мы до критического минимума понизили мобилизационные возможности национальной экономики, мы уже не можем даже элементарное медицинское оборудование производить и резко увеличить выпуск простейших индивидуальных средств защиты.

Мы находимся в поворотной точке мировой истории, в своеобразной точке сингулярности. Для сравнения: изменения климата ранее привели к появлению масштабных ураганов, которые стали неотъемлемой частью жизни некоторых стран. А концентрация населения и ускорение миграционных процессов рано или поздно должно было привести к постоянным вирусным атакам.

И если раньше в новостях говорили: "к американскому побережью движется ураган Катрин, все предприятия и сектор услуг закрыты, население эвакуируется", то в ближайшие десятилетия регулярно будут появляться и такие: "в…. обнаружен новый вирус, вероятность мировой пандемии чрезвычайно высока". И с этим придется жить и по возможности развиваться.

Главное, чтобы модели развития не разрабатывали те самые, кто еще вчера пел о совершенно ином. Их время прошло и инстинкт самосохранения избирателя должен помочь уяснить эту простую истину. Ведь так и хочется обратиться к ранее самодовольным, а теперь поникшим и винящим во всем карантин, словами Тараса Бульбы: "Что, сынку, помогли тебе твои….".