Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что китайский опыт борьбы с эпидемией коронавируса доказывает – нужно не менее двух-трех месяцев для позитивных сдвигов в динамике заражений

Как долго может длиться эпидемия COVID-19? Никто сейчас не может сказать точно. Высказываются самые разные точки зрения — от нескольких месяцев, до нескольких лет.

Опять-таки обратимся к примеру других стран. Пока только Китай благодаря жестким карантинным мерам и большой ресурсной базе смог резко ограничить распространение эпидемии и добиться перелома в борьбе против этой заразы. И новые заражения, и новые смерти там все еще есть, но уже с понижением, их динамика идет на спад.

Эпидемия в Китае началась в конце декабре, хотя тогда ее скрывали. Жесткий карантин в Ухане (эпицентре этой заразы) ввели только 23 января (к этому времени было уже 643 подтвержденных случая заражения COVID-19 и 18 смертей), в Пекине — 14 февраля. Резкий скачок в расширении масштабов эпидемии произошел в Китае 13-14 февраля.

Относительный перелом в борьбе против эпидемии произошел 18 февраля. С этой даты начало снижаться ежедневное число новых заражений и ежедневное число смертей, а также неуклонно стало сокращаться число тяжелых случаев, связанных с COVID-19. 29 февраля число выздоровевших после COVID-19 в Китае превысило число тяжелобольных («активных случаев» по международной статистике). К 1 марта более половины среди тех, у кого был подтвержден COVID-19, выздоровели от этой заразы, к 14 марта — уже 80%. С 7 марта ежедневное число новых заражений COVID-19 стало меньше 100, с 12 марта — число ежедневных смертей вследствие COVID-19 стало меньше 20. Именно 12 марта в Китае заявили о преодолении пика эпидемии.

Таким образом, после введения карантина требуется около месяца для появления первых положительных тенденций, и примерно полтора месяца (точнее, около 50 дней) для стабилизации ситуации (резкого ограничения дальнейшего развития эпидемии, и постепенного уменьшения ее масштабов). По мере снижения масштабов эпидемии постепенно снижаются и карантинные ограничения.

Но это Китай, со всеми его авторитарными и культурными особенностями. В Европе, скорее всего, борьба с эпидемией будет не такой быстрой, и пик эпидемии в большинстве европейских стран еще не достигнут (может быть только Италия вышла сейчас на этот печальный пик).

Таким образом, первых положительных тенденций в борьбе с эпидемией COVID-19 в Европе стоит ожидать не ранее конца апреля, а стабилизации ситуации — не ранее середины мая. Но еще раз отмечу — в каждой отдельной стране ситуация будет развиваться по-своему и с разными темпами, где-то быстрее, а где-то медленнее.