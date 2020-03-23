Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook подчеркнул, что вопрос о нефти между Россией и Белоруссией разрешился и, по всей видимости, обе стороны удовлетворены

Нефтегазовый компромисс.

Похоже, что вопрос о нефти между Москвой и Минском разрешился. Стоимость контрактов пока не разглашается, но белорусская сторона удовлетворена.

То есть, как оказалось были правы обе стороны:

— российская, которая утверждала, что ее логистика самая удобная и цены приемлемы; Безпалько рассказал, как Лукашенко признал Белоруссию частью России © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

— белорусская, которая хотела гарантированных объемов.

Теперь РБ будут получать значительно подешевевшую нефть, а РФ продолжит налоговый маневр и углубление переработки на своих НПЗ.

В общем, как и прогнозировали серьезные и вдумчивые эксперты — компромисс неизбежен.

Есть и плюс от данного конфликта: стало понятно, кто политизирует и зарабатывает на конфликтах, а кто глубоко в теме и разбирается в союзной интеграции.

Единственный процесс, за которым интересно следить теперь: когда сравняются цены на ГСМ на внутренних рынках России и Беларуси.