Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в Facebook подчеркнул, что в ситуации роста масштабов эпидемии медикам необходима поддержка украинского бизнеса

Уже вполне очевидно, что со следующей недели может начаться бурный рост количества официально зафиксированных заболевших. Связано это с тем, что уже подвезли системы тестирования из Китая.

В ближайшие дни начнётся пиковая нагрузка на нашу систему здравоохранения и продлится, по оптимистическим прогнозам, около месяца.

В такой ситуации медикам необходима поддержка украинского бизнеса, и некоторые предприятия уже оказывают такую поддержку. Украинский путч под видом карантина. Каждый вымирает в одиночку © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Больницам сейчас нужны аппараты для искусственной вентиляции лёгких, средства для дезинфекции, защитное снаряжение и многое другое.

Мироновский хлебопродукт уже выделил 14 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом в Черкасской области и 15 миллионов в Винницкой области.

Также серьёзные деньги для обеспечения украинских больниц выделяют: Фонд Рината Ахметова, Фонд Вадима Новинского, Эпицентр и другие предприятия.

Но и власть должна понимать, что в нынешней ситуации необходимо выработать системную стратегию комплексной поддержки крупного бизнеса.

Скоро грянет буря, в которой необходимо выстоять.