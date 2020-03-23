Уже вполне очевидно, что со следующей недели может начаться бурный рост количества официально зафиксированных заболевших. Связано это с тем, что уже подвезли системы тестирования из Китая.
В ближайшие дни начнётся пиковая нагрузка на нашу систему здравоохранения и продлится, по оптимистическим прогнозам, около месяца.
В такой ситуации медикам необходима поддержка украинского бизнеса, и некоторые предприятия уже оказывают такую поддержку.
Больницам сейчас нужны аппараты для искусственной вентиляции лёгких, средства для дезинфекции, защитное снаряжение и многое другое.
Мироновский хлебопродукт уже выделил 14 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом в Черкасской области и 15 миллионов в Винницкой области.
Также серьёзные деньги для обеспечения украинских больниц выделяют: Фонд Рината Ахметова, Фонд Вадима Новинского, Эпицентр и другие предприятия.
Но и власть должна понимать, что в нынешней ситуации необходимо выработать системную стратегию комплексной поддержки крупного бизнеса.
Скоро грянет буря, в которой необходимо выстоять.