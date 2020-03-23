Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook допустил, что Украина из-за пандемии коронавируса может получить экстренный транш под символические обязательства

Борьба с эпидемией — как пример ситуативного маркетинга.

Ситуативный маркетинг — это быстрое и творческое использование подвернувшейся конъюнктуры для достижения нужных целей.

Главная проблема Зеленского заключалась в том, что он не мог возобновить отношения с МВФ. Без кредита МВФ Украина неизбежно должна была объявить дефолт, что означало для президента быстрый и позорный уход из политики. Но для возобновления кредитования со стороны МВФ необходимо было принять "антиколомойский" закон. Сейчас уже понятно, что Зеленский не может пойти на это в силу, видимо, каких-то особых деликатных отношений с ИВК (Игорем Валерьевичем Коломойским. — Ред.). Зеленский оказался в ловушке, извивался как червь на сковородке. Казалось, что его политический крах неминуем. Зеленский попросил МВФ увеличить сумму кредита для Украины © REUTERS, Yuri Gripas/File Photo | REUTERS, Yuri Gripas/File Photo | Перейти в фотобанк

Но… пришло спасение! В виде коронавируса. Это и есть благоприятная конъюнктура, которая позволяла решить проблему с МВФ.

Президента быстро убедили, что надо ввести драконовский меры, раздуть панику, положить на лопатки экономику и начать шантаж МВФ. Не бросит же он молодую демократию, которая мужественно ведет борьбу с короновирусом!

Все это было мастерски и быстро исполнено в течение 10 дней. После чего власть стала бомбить МВФ в режиме 24/7 с требованием оказать экстренную финансовую помощь. Ситуация будет нагнетаться пока МВФ не сломается.

МВФ сейчас оказался в нелегком положении. Он прекрасно понимает, что его грамотно разводят, но полностью отказать сейчас Украине он, видимо, не сможет. Поэтому я допускаю, что Украина получит какой-то экстренный транш под символические обязательства

Вот это и есть ситуативный маркетинг!

К сожалению, приходится признать, что вся деятельность Зеленского — один сплошной ситуативный маркетинг, потому что у него нет собственного видения. Недостаток этого подхода заключается в том, что, давая краткосрочный выигрыш, он приводит в конечном итоге к стратегическому проигрышу. Поэтому с каждым своим конъюнктурным решением Зеленский приближается к своему заключительному политическому краху.

Остается добавить, что экстренный транш МВФ решит какую-то кратковременную проблему, но ухудшит ситуацию для Украины стратегически.