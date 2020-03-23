Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в Facebook напомнила, какие политические силы проталкивали убийственную медицинскую реформу Супрун, которая привела к фактическому разрушению украинской системы здравоохранения

Согласно данным из различных источников, ежегодно из Украины выезжает до 7 тысяч медицинских работников, и за последние постмайданные годы Украину покинуло более 50 тысяч врачей. Такие как О.Богомолец называют намного большие цифры.

Причина бегства ясна — революція бідності и «реформы» международных спекулянтов, настоящая суть которых всегда одна — ликвидация социальных гарантий граждан через уменьшение финансирования жизненно важных отраслей. «Медицина для богатых, а умирать будут бедные»: Скачко о последствиях коронавируса для Украины © РИА Новости, Нина Зотина

Хочу напомнить, что за «медреформу» голосовали БПП, "Народный фронт, "Самопомощь", Радикалы Ляшко и "Воля народу". Под законами стоит подпись Порошенко.

Нельзя забывать кто добивал и так далеко не идеальную медицину.

Сегодняшний кризис остро и быстро показал всю стоимость «реформ» последних лет и уровень готовности власти к вызовам. Вот за это я кризису благодарна.

Уверена, что скоро за слова «мы продолжим реформу Супрун» будут бить. Кстати, а что там она, наша косматая Менгеле? Сидит на сквозняке? Мочит манту? Делает дроны из грибов? А все у нее хорошо.

Через свою страничку в ФБ она продолжает давать советы. «Час від часу відчуття тривоги може бути корисним», «Не стримуйте свої емоції. Випишіть те, що лежить у вас на душі», «Робіть вправи вдома на килимку, танцюйте під улюблену музику».

Пойду вымою руки.

И я жду официального заявления властей, что медицинская реформа Супрун имени МВФ будет отменена. В самом ближайшем времени.

Государство не выживет только на чувстве солидарности многих людей, помощи меценатов и отчаянной и героической борьбе медиков, лишенных элементарного.