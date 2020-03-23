Депутат Верховной Рады, бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что обращение первой леди к населению страны, на фоне действий некоторых представителей партии президента Зеленского, нельзя рассматривать иначе как лицемерие

Пока «первая леди» на сайте Офиса президента радостным голосом вещает о том, как нам выжить в период объявленного ее мужем карантина, в некоторые крупные продуктовые магазины Киева перестали пускать покупателей без медицинских масок. Украинский путч под видом карантина. Каждый вымирает в одиночку © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом самих масок в аптеках Киева по-прежнему как не было, так и нет, а наспех проведённое властями расследование показало, что тонны медицинских масок были вывезены из Украины представителями «Слуг народа» на вполне законных основаниях.

В общем, мойте руки почаще — советует «первая леди». Так и хочется добавить: «перед едой…если смогли купить еду… если смогли купить маски… если смогли доехать за ними до аптеки…до того, как остановили работу общественного транспорта…»

Страна в смартфоне…