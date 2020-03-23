Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что эпидемия коронавируса со всей очевидностью показала важность собственного производства

Надеюсь, дошло до властей: не заграница, а только национальный производитель и украинский бизнес смогут спасти Украину

И хуже всего, если произойдет социальная катастрофа из-за массовых банкротств наших местных предприятий и компаний. Особенно у малого бизнеса нет сейчас финансовой устойчивости и достаточной надежности, чтобы пережить карантин из-за коронавируса. Вот это тот самый момент, когда спасение утопающих — дело рук самих утопающих! Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 18:00 22 марта

Но что же делать и почему мы оказались в таком тяжелейшем положении? Сразу отмечу, что уже давно главными субъектами украинской экономики (по совету иностранных советников) стали коммерческие банки, а не производственные компании и предприятия реального сектора. Банки и сейчас получают основные доходы, прежде всего, от ОВГЗ и депозитных сертификатов НБУ, а не от роста внутреннего национального производства. Получается, ключевые решения руководителей Минфина и Нацбанка подчинены главной задаче — наращивать доходы валютных и фондовых спекулянтов и, наоборот, сокращать вложения в производящую экономику Украины.

Это и есть типичный олигархический капитализм, построенный на фундаменте местных финансово-промышленных групп. И по-прежнему Нацбанк участвует в госрегулировании украинских рынков лишь с помощью таргетирования инфляции, а, например, американский центробанк (ФРС США), помимо этой функции, выполняет еще две:

— осуществляет стимулирование занятости американцев;

— обеспечивает доступность кредитов.

Поэтому, в отличие от НБУ и Минфина Украины, Федрезерв США не приносит в жертву отдельным макроэкономическим показателям:

во-первых, реальный уровень доходов населения Америки;

во-вторых, деловую и экономическую активность.

Ну, и что в итоге имеем? А то, что украинские власти до сих пор не рассматривают в комплексе и системно не решают данную огромную проблему. Более того, у нас совершенно отсутствует проектный подход к выполнению аналогичных задач. Как это делать? Обращайтесь, объясним и покажем.