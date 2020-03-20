Зеленский и зомби-апокалипсис. Обзор политических событий на Украине с 13 по 19 марта
Зеленский и зомби-апокалипсис. Обзор политических событий на Украине с 13 по 19 марта
© AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк
Washington Post, похоже, получил заказ мочить Зеленского.

Несмотря ни на какие коронавирусы, из номера в номер газета строчит анти-Зеленские статьи на целые полосы.

На этот раз называет его «политическим дилетантом» и намекает на то, что он готовит сдачу Донбасса «на условиях России»