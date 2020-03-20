Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что Washington Post в последнее время регулярно размещает критические материалы о деятельности президента Украины
Washington Post, похоже, получил заказ мочить Зеленского.
Несмотря ни на какие коронавирусы, из номера в номер газета строчит анти-Зеленские статьи на целые полосы.
На этот раз называет его «политическим дилетантом» и намекает на то, что он готовит сдачу Донбасса «на условиях России»
Украина.ру на Youtube
Политтехнолог Шпир о факторе гастарбайтеров и коронавируса в Украине
Новости партнеров
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.