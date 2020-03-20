Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что Washington Post в последнее время регулярно размещает критические материалы о деятельности президента Украины

Украина.ру на Youtube Политтехнолог Шпир о факторе гастарбайтеров и коронавируса в Украине