Депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов, лидер партии «Наши» Евгений Мураев на своей странице в соцсети Facebook подчеркивает, что пандемия коронавируса заставит и украинских политиков подстраиваться под изменившийся мир

Пандемия только началась, но уже стала самым серьезным экзаменом для текущего миропорядка, государственных институтов и каждого человека.

Она вскроет всю ложь и лицемерие, устроит экзамен на прочность декларативным ценностям и изменит порядок в приоритетах. Проявит, кто друг, кто враг, а кто так… Украина готовится к ЧП. Главные темы соцсетей 20 марта © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

У нас больше никакая ницой не бросит мелочью в русскоговорящего врача, парубии смогут переименовывать лишь тропинки к схронам, а молиться Богу люди будут не по форме и без учета мнения порошенок.

Уже очевидно, что никакой европейской солидарности не существует. Второй паспорт или карта поляка не помогут, так что на международном уровне — каждый сам за себя.

Мы можем правильно воспользоваться ситуацией, осознать очевидное и, наконец, начать строить свою страну для себя. Страну, которая накормит, защитит и спасёт. Потому что второй Родины никогда не будет.