Украинский журналист Вячеслав Чечило на своей странице в соцсети Facebook отметил, что в украинской политике немало игроков, которым выгоден любой кризис в стране

В Украине слишком много людей, которым чем хуже, тем лучше.

Порошенко нужно, чтобы власть налажала как можно больше. Он верит, что в этом его шанс вернуться к кормушке.

Коломойскому нужен дефолт и разрыв с МВФ, чтобы решить «проблему Привата». Украина готовится к ЧП. Главные темы соцсетей 20 марта © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Авакову нужна анархия, чтобы протянуть свою «сильную руку».

Олигархам, решалам, смотрящим и разводящим нужно максимально слабое государство, чтобы продолжать на нем зарабатывать.

Националистам хочется обострения на Донбассе и мировой войны. В которой они, вместе с США, конечно же победят.

В стране, на самом деле, мизерное количество людей, которые хотят спокойного поступательного развития без революций и быстрых «легких решений».

Стоит ли после этого удивляться происходящему?