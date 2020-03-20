В Украине слишком много людей, которым чем хуже, тем лучше.
Порошенко нужно, чтобы власть налажала как можно больше. Он верит, что в этом его шанс вернуться к кормушке.
Коломойскому нужен дефолт и разрыв с МВФ, чтобы решить «проблему Привата».
Авакову нужна анархия, чтобы протянуть свою «сильную руку».
Олигархам, решалам, смотрящим и разводящим нужно максимально слабое государство, чтобы продолжать на нем зарабатывать.
Националистам хочется обострения на Донбассе и мировой войны. В которой они, вместе с США, конечно же победят.
В стране, на самом деле, мизерное количество людей, которые хотят спокойного поступательного развития без революций и быстрых «легких решений».
Стоит ли после этого удивляться происходящему?