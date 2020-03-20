Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему все государства должны объединиться для решительной борьбы с эпидемией коронавируса

Мифы про коронавирус. Скептикам. Чем он отличается от обычного гриппа и почему это реальная угроза, а не манипуляция.

1. Не существует вакцины. Поэтому нельзя защитить популяцию. Каждый оказывается под угрозой болезни. От гриппа есть вакцины, и в развитых странах, как Россия, вакциной сейчас прививается половина населения. Это уменьшает эпидемию по популяции в 10 раз.

2. Степень заразности выше, чем у гриппа. Считается, что удвоение заболевших при минимальных мерах происходит за 5 дней. Украина готовится к ЧП. Главные темы соцсетей 20 марта © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

3. Степень летальности выше, чем у гриппа, почти в 10 раз. От гриппа и осложнений от него умирает в год 0,6 млн человек. Если умрет 6 млн человек от коронавируса, это очень много.

4. Разумные люди помнят, что похожая инфекция гриппа Испанка унесла жизни от 50 млн до 100 млн человек после Первой мировой войны. Повторить это никто не хочет.

5. Сейчас выше уровень медицины, но и уровень контактов в глобальном мире намного выше. Поэтому вероятность быстрого заражения почти всех очень высока.

6. На каком-то этапе, и при этом довольно быстро, эпидемия переходит на новый уровень, когда из-за большого количества заболевших происходит коллапс системы здравоохранения. Тогда начинают умирать из-за того, что не хватает врачей, не хватает мест в палатах, не хватает лекарств и медицинской аппаратуры. Это сейчас происходит в Италии, очень развитой стране мира. Там уже переполнены морги. Значит, это может произойти в большинстве стран.

Вывод. Коронавирус — очень опасная эпидемия, и все государства и общества должны объединиться для общей и решительной борьбы с ней. Скептицизм здесь не разумен. Главный метод — максимальная самоизоляция.