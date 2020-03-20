Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook заметил, что в любой ситуации экстренного управления страной провоцирует бюрократию и силовиков к коррупционным действиям

Карантин — благодатное время для бюрократии!

Любой особый режим в стране, любое ограничение прав людей, всевозможные карантины, ЧП и т.д. — это самое благодатное время для чиновничества и силовиков.

Потому что:

— можно управлять бюджетом по своему усмотрению, в ручном режиме (это просто мечта!), без всяких процедур и контроля

— это время, когда резко возрастают возможности для коррупции и взяточничества, так как невозможно соблюдать ограничительные меры без их массового нарушения

— это время, когда идет быстрое перераспределение бюджета в пользу силовиков Украина готовится к ЧП. Главные темы соцсетей 20 марта © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

— это время, когда бюрократия получает огромные возможности для взятия под контроль многих бизнесов, обеспечивая благоприятные режим для «своих»

По этой причине бюрократия и силовики всегда будут предоставлять Президенту только такую информацию, которая будет подталкивать его ко все большем закручиванию гаек. А никаких других каналов информации у главы государства нет. Президент становиться заложником бюрократии, которая попросту запугивает его и манипулирует им.

Такое поведение бюрократии характерно для всех стран, включая и так называемые демократические страны.

Поведение бюрократии во всем мире одинаково. Ее цель — власть над гражданами. И самый излюбленный метод бюрократии увеличения своей власти — это конструирование угроз. А уж такие возможности, как эпидемия ни одна бюрократия в мире не упустит!