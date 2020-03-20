Карантин — благодатное время для бюрократии!
Любой особый режим в стране, любое ограничение прав людей, всевозможные карантины, ЧП и т.д. — это самое благодатное время для чиновничества и силовиков.
Потому что:
— можно управлять бюджетом по своему усмотрению, в ручном режиме (это просто мечта!), без всяких процедур и контроля
— это время, когда резко возрастают возможности для коррупции и взяточничества, так как невозможно соблюдать ограничительные меры без их массового нарушения
— это время, когда идет быстрое перераспределение бюджета в пользу силовиков
— это время, когда бюрократия получает огромные возможности для взятия под контроль многих бизнесов, обеспечивая благоприятные режим для «своих»
По этой причине бюрократия и силовики всегда будут предоставлять Президенту только такую информацию, которая будет подталкивать его ко все большем закручиванию гаек. А никаких других каналов информации у главы государства нет. Президент становиться заложником бюрократии, которая попросту запугивает его и манипулирует им.
Такое поведение бюрократии характерно для всех стран, включая и так называемые демократические страны.
Поведение бюрократии во всем мире одинаково. Ее цель — власть над гражданами. И самый излюбленный метод бюрократии увеличения своей власти — это конструирование угроз. А уж такие возможности, как эпидемия ни одна бюрократия в мире не упустит!