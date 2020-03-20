Глава Национального банка Украины в 2010-2012 годах Сергей Арбузов на своей странице в соцсети Facebook написал, что меры карантина, а тем более ЧП, могут оказать губительное влияние на национальную экономику

Пандемия — это, конечно, повод и возможность для власти решать больные экономико-политические вопросы, но нужно и меру знать.

Пока свирепствует вирус, ОП (Офис президента. — Ред.) готовит и делает нужные назначения, работает с депутатами — наводит порядок в своих рядах. Функционеры списывают свои огрехи, недоработки на эпидемию.

Главное не переусердствовать. Украина готовится к ЧП. Главные темы соцсетей 20 марта © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

В своё время мы считали, во что оцениваются для Украины дополнительные два выходных (на одни из майских), и выходило, что стоит это не дёшево, — несколько сотен миллионов гривен. А тут карантин, перспектива ЧП…

Зеленский правильно делает, что слушает советников, но думает про последствия.

Возможно, для Украины сейчас в тему — "семь раз отмерь и резать не нужно совсем", так как ЧП и длительный карантин — инструмент для богатых стран.

Если есть несогласные, вопрос: на какие шиши власть отправляет людей в карантин, тех кто живёт от зпл. до зпл.?