Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook отметил, что с учетом введенного карантина шансов на позитивный исход для национальной экономики практически нет

Суммарно за 30 дней карантина экономика Украины может потерять примерно 250 млрд грн в выпуске товарной продукции, услуг и работ и около 115 млрд грн ВВП (эквивалент 4 млрд евро).

В оценку суммарных потерь включено и влияние на национальную экономику обвала мировых сырьевых рынков. В динамике роста валового продукта такая экономическая дисфункция вполне может привести к замедлению ВВП на 1,5-2% за год.

Контроверсионный вопрос: сможет ли наша экономика пройти кривую V-образного падения/роста, когда экономический провал в 1-2 кварталах текущего года будет компенсирован адекватным по ускорению темпом роста экономики в 3-4 кварталах 2020-го?

Ведь ситуацию ухудшает и надвигающийся бюджетный кризис. За период с 01 января по 17 марта 2020-го, суммарные сборы налоговых органов составили 73,2% от плана, а таможни — 64,4% от плана. Общий недобор составил почти 62 млрд грн, и еще 5 млрд грн недобора по специальному фонду. Суммарно в казне пока недостает 68,8 млрд грн. Украина готовится к ЧП. Главные темы соцсетей 20 марта © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Конечно, есть призрачная надежда, что за оставшиеся дни марта ситуация изменится и план будет выполнен, но с учетом введенного карантина шансов на такой позитивный исход практически нет. То есть у государства не будет хватать денег на выполнение социальных обязательства, не говоря уже о стимулирующий мерах по реанимации реального сектора.

Мобилизационный потенциал нашей экономики по сути ограничен одним месяцем простоя. Сегодня все вторичные проблемы и сомнения автоматически отходят на второй план. У государства есть две стратегические задачи: сперва спасти жизни людей, а затем спасти реальный сектор экономики. Масштаб вызовов формирует и масштаб ответов на них.

В свое время США преодолели Великую депрессию с помощью формирования при президенте эффективного "мозгового центра", включающего в себя лучших экономистов страны. Чтобы не повторять ошибки прошлых лет, когда в стране функционировало несколько бездарных и импотентных по генерируемым смыслам "центров", такая точка соединения коллективного интеллекта должна состоять не из "единомышленников-подпевал", тиражирующих уже обанкротившиеся на западе смыслы, а из представителей различных, порой противоположных концепций развития экономики.

Стране нужен качественный дискурс, а не компиляция чужого опыта, тем более что, принимая во внимание "инновационный" характер нынешнего кризиса, опыта как такового и нет. Ну и без Архитектора, формирующего на основе идей "мозгового центра" новую экономическую парадигму для развития страны, нам тоже не обойтись.