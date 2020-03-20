Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в соцсети Facebook заметил, что если сейчас правительство не начнет действовать на упреждение, то после окончания эпидемии украинская экономика рухнет

Пандемию, как рассказывают некоторые "слуги", победить нельзя. Это как цунами. И власть должна заниматься не "побеждением" пандемии, а контролем распространения вируса и "побеждением" её экономических последствий:

— карантинными мерами растянуть период заражения населения во времени с тем, чтобы не допустить критического единовременного количества нуждающихся в медицинской помощи при естественном ходе пандемии (цель — не помочь здоровым, а спасти слабых); Невесёлые будни Украины: коронавирус, земля, МВФ и дефолт © AFP, GENYA SAVILOV | AFP, GENYA SAVILOV | Перейти в фотобанк

— защитить всех, кто на "передовой", в силу служебных обязанностей, от заражения, в первую очередь медиков, и обеспечить медицину всем необходимым для помощи населению;

— принять все меры экономического характера с тем, чтобы сохранить экономику и рабочие места. Речь уже не идёт о росте, речь о том, насколько сильно мы упадём и как долго мы будем восстанавливаться.

Денег для этого у власти достаточно:

— например, в бюджете "войны" можно оставить средства только на поддержание армии в боеспособном слстоянии, а десятки миллиардов на "распил" изъять;

— можно ликвидировать все эти соросовские набу-шмабу, от которых государству и нам никакого толку — ещё пара миллиардов;

— можно и (!) нужно поставить кредиторов государства перед фактом отсрочки и рассрочки долга. Отдать кредиторам более 100 миллиардов в этом году вместо того, чтобы пустить их на сохранение жизней, экономики и рабочих мест — это преступление против всех нас, против государства.

Если власть не примет достаточных мер для сохранения экономики, то после пандемии мы улетим в длительный экономический кризис, массовую безработицу и нищету.