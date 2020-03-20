Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич на своей странице в соцсети Facebook отметил, что принятые властью ограничительные меры способны лишь на какое-то время затормозить распространение эпидемии

Серьезно о распространении. До сих пор львиная доля заражения внутри произошла от контакта с приехавшими из-за.

Очевидно, что действенной стратегией было наблюдение и изоляция всех, прибывающих из проблемных регионов, прежде всего Италии. Т.е. повторение Новых Санжар в общенациональном измерении. Филиндаш рассказал, объявят ли на Украине чрезвычайное положение из-за коронавируса © РИА Новости, Владимир Трефилов

Очевидно, что для этого в государстве Украина нет ни сил, ни средств. Отсюда был избран путь всевозможных ограничений, которые лишь растянут во времени расползание заразы.

Отсюда, совершенно непрогнозируемыми выглядят сроки отмены ограничительных мер. К слову, в Киеве уже собираются вводить режим ЧС. Так, не за горами и комендантский час к радости орлов Авакова.

Мы (минус 4% от заболевших) не проснемся после ни в каком новой мире, тем более ни в какой новой стране. Просто гос-во Украина станет беднее, возможно существенно. Вот и весь эффект вируса.