Как это очевидно, в минуты ажиотажа по странам Европы больше нельзя сказать, что это страны высокой культуры. Это смерть европейской культуры, как мне кажется, дамы и господа.
Когда народ ломится в супермаркеты в богатых и сытых странах и сметает с полок все, что есть, просто так — потому что кошелек позволяет — это род первобытной дикости и абсолютной безответственности. Это и есть плоды пресловутой "свободы", когда права не подкрепляются обязанностью и когда гражданин ревет в голос "я никому и ничего не должен. а мне государство должно".
Смотреть на это крайне омерзительно. И это вот — все, что осталось от величавого, чопорного Лондона викторианской эпохи. Жалкое зрелище…
В Британии пока не объявлен карантин и не закрыты границы, но жители Лондона подчистую сметают с полок магазинов еду и туалетную бумагу.