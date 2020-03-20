Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему граждане многих европейский стран во время эпидемии скатываются в первобытную дикость

Как это очевидно, в минуты ажиотажа по странам Европы больше нельзя сказать, что это страны высокой культуры. Это смерть европейской культуры, как мне кажется, дамы и господа. Коронавирус в Европе: Италия опередила Китай по числу умерших, Меркель вспомнила о Второй мировой © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Когда народ ломится в супермаркеты в богатых и сытых странах и сметает с полок все, что есть, просто так — потому что кошелек позволяет — это род первобытной дикости и абсолютной безответственности. Это и есть плоды пресловутой "свободы", когда права не подкрепляются обязанностью и когда гражданин ревет в голос "я никому и ничего не должен. а мне государство должно".

Смотреть на это крайне омерзительно. И это вот — все, что осталось от величавого, чопорного Лондона викторианской эпохи. Жалкое зрелище…

В Британии пока не объявлен карантин и не закрыты границы, но жители Лондона подчистую сметают с полок магазинов еду и туалетную бумагу.