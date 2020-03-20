Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в Facebook пояснил, почему в условиях эпидемии украинское государство может рассчитывать лишь на собственных олигархов

Уже даже самые большие оптимисты начинают понимать, что пандемия коронавируса и связанные с ней карантинные меры не закончатся сегодня или завтра.

Например, Институт Роберта Коха (Германия) прогнозирует, что она может продлиться 2 года. Соответственно, границы будут закрыты надолго и уже скоро мы столкнёмся с незаполненностью полок в продуктовых магазинах.

Наступают тяжёлые времена и во время глобальных угроз станет лучше видно, кто есть кто. Прежде всего это касается власти и бизнеса.

Одни будут наживаться на беде, а другие активно помогать бороться с вирусом и не менее опасными социально-экономическими проблемами. Копают ров против конницы международного капитала - Карасев о плане олигархов

16 марта состоялся серьёзный разговор Президента Владимира Зеленского и Премьер-министра Дениса Шмыгаля с представителями крупного бизнеса. Было принято решение создать стабилизационный фонд на 12-13 млрд. гривен. Наполнить этот фонд должны представители бизнеса.

В нынешней ситуации представители крупного бизнеса должны понимать свою социальную ответственность. Но и власть должна всесторонне содействовать бизнесу и создать комплексную стратегию по его поддержке. Если обратятся ко мне — готов выписать основные пункты этой стратегии.

Необходимо наконец понять, что «этот дождь надолго», а украинский национальный бизнес остаётся едва ли не последней точкой опоры для экономики и социальной сферы. Фактически, бизнес сейчас вынужден частично взять на себя функции государства.

Именно от бизнеса зависит, будут ли в Украине заполнены полки продуктовых магазинов. В связи с этим, особую важность приобретают аграрные предприятия. Такие предприятия как Мироновский хлебопродукт (основатель Юрий Косюк), АПК-ИНВЕСТ (основатель Борис Колесников) и другие должны будут бесперебойно обеспечивать страну продуктами питания. Сейчас это вопрос государственной безопасности.

В общем прорвёмся, но Украине необходимы слаженные действия и внятная стратегия выхода из кризиса.

Иначе нас ожидают голодные бунты и разгул преступности, а 90-е годы XX века покажутся праздником, поскольку тогда ещё не были перекрыты границы.

Очень не хотелось бы допустить апокалиптические сценарии в Украине. Хочется верить, что мы выйдем из кризиса даже сильнее, чем были раньше.