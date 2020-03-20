Пропаганда и эпидемия.
Самый жестокий удар коронавируса пришелся по пропаганде. Оказалось, что она совершенно не приспособлена к сложному миру, где надо разъяснять, а не хаять и клеймить.
Универсальные формулы "зрада-перемога", которые использовались, начиная с украинского кризиса больше не работают. Чем больше истерят "не надо паники", тем эффективнее она нагнетается.
Единственным выходом вижу качественный переход от пропаганды эмоций к пропаганде смыслов.
Для этого необходимо:
— апеллировать к научному знанию;
— рекламировать взаимовыручку и солидарность;
— цензурировать и высмеивать некомпетентные мнения (какой бы высокий пост не занимал источник бреда);
— проводить массовые он-лайн курсы по медиа-гигиене.
Надеюсь, что эта эпидемия заставит пересмотреть отношение к содержанию государственной медиа-политики. Хотя, судя по тому, как провалили разъяснительную работу по изменениям в Конституцию и подменили её пропагандой "одобрямса", то паника будет только нарастать. А вместе с ней и отчуждение в обществе.
Позыв "нажраться впрок" рождается не на ровном месте. Этот позыв глубоко либерален и формируется из понимания, что человек одинок в этом жестоком мире и вокруг все врут.