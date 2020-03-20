Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook подчеркнул, что во время эпидемии универсальные формулы работы СМИ «зрада-перемога», которые используются с начала украинского кризиса, больше не работают

Пропаганда и эпидемия.

Самый жестокий удар коронавируса пришелся по пропаганде. Оказалось, что она совершенно не приспособлена к сложному миру, где надо разъяснять, а не хаять и клеймить.

Универсальные формулы "зрада-перемога", которые использовались, начиная с украинского кризиса больше не работают. Чем больше истерят "не надо паники", тем эффективнее она нагнетается.

Единственным выходом вижу качественный переход от пропаганды эмоций к пропаганде смыслов.

Для этого необходимо: Парализованная коронавирусом Европа и раздираемый коллапсом Киев. Обзор событий за 19 марта © REUTERS, AP/Valentyn Ogirenko | REUTERS, AP/Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

— апеллировать к научному знанию;

— рекламировать взаимовыручку и солидарность;

— цензурировать и высмеивать некомпетентные мнения (какой бы высокий пост не занимал источник бреда);

— проводить массовые он-лайн курсы по медиа-гигиене.

Надеюсь, что эта эпидемия заставит пересмотреть отношение к содержанию государственной медиа-политики. Хотя, судя по тому, как провалили разъяснительную работу по изменениям в Конституцию и подменили её пропагандой "одобрямса", то паника будет только нарастать. А вместе с ней и отчуждение в обществе.

Позыв "нажраться впрок" рождается не на ровном месте. Этот позыв глубоко либерален и формируется из понимания, что человек одинок в этом жестоком мире и вокруг все врут.