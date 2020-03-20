Украинский журналист Вячеслав Чечило на своей странице в соцсети Facebook рассказал, что, насколько бы ни были пессимистичны его прогнозы об украинской власти, они всегда исполняются в гораздо худшем варианте

Сколько я пишу в соцсетях, столько меня обвиняют в пессимизме и нагнетании. Хотя на самом деле я большой оптимист.

Я не верю в крах доллара. По крайней мере, не в обозримом будущем. Я не верю в развал России. Нет ничего вечного, но, опять же, не сейчас. Я не верю в мировую закулису, коварного Сороса и рептилоидов. Не верю даже в то, что «Путин нападет».

И в целом пока мои прогнозы вполне себе сбываются. Но, увы, не все.

Есть одна сфера, где я лажаю раз за разом. Это — ситуация в Украине. Потому что реальность всегда оказывается… хуже, чем я прогнозировал. Коронавирусный переворот. Как пандемия изменила политический расклад в Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В 2014-м я писал о том, что Майдан закончится гражданским противостоянием. Боже, как меня за это поливали грязью…. м-м-м. Но даже я не предполагал, что Майдан приведет к развалу страны и потере целых регионов.

Я писал, что в результате «Революции Достоинства» мы получим экономический кризис и что гривна не переживет победу восставшего народа. За это меня называли паникером и, снова-таки, смачно поливали грязью. Но даже я не предполагал полный крах банковской системы, что на пике девальвации курс улетит к 40, и что мы фактически потеряем промышленность сложнее выплавки чушек.

Я не верил в то, что «евроинтеграция» принесет нам что-то кроме проблем и писал, что в ЕС нас не возьмут ни при каких условиях. За это я был объявлен врагом народа и агентом Путина. Но потом, через пару лет, мои критики сами рассказывали, что Договор об ассоциации неудачный и что Европе не нужно от нас ничего, кроме леса-кругляка. Я, правда, все равно остался агентом, но то такое.

Я не верил в «уряд реформаторов», писал, что правительство Яценюка если и покажет какой-то результат, то только отрицательный. Оно показало катастрофический.

Я не верил, что из Порошенко может получиться приличный президент. Получился ужасный.

Не верил в Гончарука, Милованова, Сытника и прочих людей со светлыми лицами. Но даже я не предполагал, что Сытник за 4 года не посадит ни одного коррупционера.

Т.е. прогнозист из меня никакой, это если мягко сказать. Но в этом меня, как ни странно, никто не разу не упрекнул.