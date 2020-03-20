Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в Facebook попыталась рассмотреть варианты оживления украинской экономики, однако посчитала это нереализуемым из-за отсутствия в действующей власти квалифицированных кадров

Решила набросать несколько тезисов по либерализации экономики в кризисный период. И знаете, не выходит.

Потому что за любым советом всплывает бессмысленное лицо, осуществляющее государственную политику в конкретной отрасли. И сам совет мгновенно становится бессмысленным.

Смотрите сами.

«Чтобы зарегистрировать бизнес нужны лишь интернет и банковская карточка. Отношения с налоговой, страховой, таможней и прочими инстанциями просты, понятны и, главное, логичны. Налоги прямые и минимальные».

Пишу и всплывает безумный лик Нефедова…

Вот уж кому вирусы помогают в карьере. Как соросовские так и COVID-19. Парализованная коронавирусом Европа и раздираемый коллапсом Киев. Обзор событий за 19 марта © REUTERS, AP/Valentyn Ogirenko | REUTERS, AP/Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

«Идеальный гос сервис, никакого языкового барьера…»

И снова не выходит совет. Языковой же омбудсмен у нас где-то бродит, под столом сидит министр юстиции… и кто ж их тронет? Хотя COVID-19 — лучший способ понять, что слова «помогите» и «будьте здоровы» важны на любом языке.

«Банковский сектор должен быть реформирован. Неэффективность госбанков является важной причиной стагнации экономии. Украинские гос банки — это финансовые пирамиды для своих, расхищаемые управленцами и чиновниками.»

Дальше можно не продолжать, пока в Нацбанке засели рожковы всех мастей. И им кризис — это счастье.

«Субсидирование фермерства…» Стоп, а где у нас работает Министерство аграрной промышленности и министр? Не знаете?

Кто сможет запустить хотя бы несколько крупных инфраструктурных проектов? Как его фамилия? Где можно ознакомиться с историей его успеха?

«Перераспределение средств гос.бюджета (прибыль «Нафтогаза» должна оставаться в гос.бюджете) и ликвидация не нужных, но очень дорогих органов и программ (НАБУ, САП)…»

Но и тут засада. Сытник — просто вирусный счастливчик, а мамы менеджеров «Нафтогаза» снова радуются успехам детей.

Про медицину лучше не напоминать. Емец еще с первых дней начал заговариваться и ванговать всем пенсионерам гибель.

Вывод печальный. Никакие советы не помогут. Кадровый коллапс.

Так что пока — карантин. А дальше самый полномасштабный кризис. И спровоцирует его неэффективное гос.управление, а не COVID-19.

Приготовьтесь. Мы падаем.