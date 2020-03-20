Решила набросать несколько тезисов по либерализации экономики в кризисный период. И знаете, не выходит.
Потому что за любым советом всплывает бессмысленное лицо, осуществляющее государственную политику в конкретной отрасли. И сам совет мгновенно становится бессмысленным.
Смотрите сами.
«Чтобы зарегистрировать бизнес нужны лишь интернет и банковская карточка. Отношения с налоговой, страховой, таможней и прочими инстанциями просты, понятны и, главное, логичны. Налоги прямые и минимальные».
Пишу и всплывает безумный лик Нефедова…
Вот уж кому вирусы помогают в карьере. Как соросовские так и COVID-19.
«Идеальный гос сервис, никакого языкового барьера…»
И снова не выходит совет. Языковой же омбудсмен у нас где-то бродит, под столом сидит министр юстиции… и кто ж их тронет? Хотя COVID-19 — лучший способ понять, что слова «помогите» и «будьте здоровы» важны на любом языке.
«Банковский сектор должен быть реформирован. Неэффективность госбанков является важной причиной стагнации экономии. Украинские гос банки — это финансовые пирамиды для своих, расхищаемые управленцами и чиновниками.»
Дальше можно не продолжать, пока в Нацбанке засели рожковы всех мастей. И им кризис — это счастье.
«Субсидирование фермерства…» Стоп, а где у нас работает Министерство аграрной промышленности и министр? Не знаете?
Кто сможет запустить хотя бы несколько крупных инфраструктурных проектов? Как его фамилия? Где можно ознакомиться с историей его успеха?
«Перераспределение средств гос.бюджета (прибыль «Нафтогаза» должна оставаться в гос.бюджете) и ликвидация не нужных, но очень дорогих органов и программ (НАБУ, САП)…»
Но и тут засада. Сытник — просто вирусный счастливчик, а мамы менеджеров «Нафтогаза» снова радуются успехам детей.
Про медицину лучше не напоминать. Емец еще с первых дней начал заговариваться и ванговать всем пенсионерам гибель.
Вывод печальный. Никакие советы не помогут. Кадровый коллапс.
Так что пока — карантин. А дальше самый полномасштабный кризис. И спровоцирует его неэффективное гос.управление, а не COVID-19.
Приготовьтесь. Мы падаем.