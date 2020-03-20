Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик на своей странице в соцсети Facebook пояснил, какие последствия может иметь инициатива Зеленского о введении чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса

"Чрезвычайное государство" Зеленского-Авакова

На Банковой всерьез рассматривают идею введения режима чрезвычайного положения во всей стране, включая Киев, для борьбы с распространением короновируса. Это серьезная заявка, если учесть, что в правительстве уже готовят законодательные изменения, позволяющие президенту на свое усмотрение "включать и выключать" режимы функционирования системы гражданской обороны страны.

Естественно о правовой чистоте вопроса никто там не заморачивается. "Нужно же что-то делать" и спасать рейтинг. В итоге мы рискуем получить "чрезвычайное государство" Зеленского — Авакова. Но долго ли просуществует такой режим и чем он может обернуться для страны? Попробуем разобраться.

По мнению, Боба Джессопа у "чрезвычайного государства" есть ряд характеристик. Филиндаш рассказал, объявят ли на Украине чрезвычайное положение из-за коронавируса © РИА Новости, Владимир Трефилов

— Передача власти от законодательной к исполнительной и административной системе, концентрация реальной власти внутри администрации, которая изолируется от серьезного влияния партий и парламента.

И в самом деле, политика в Украине все больше концентрируется в Офисе президента. Но это эфективно, когда есть некий харизматический лидер, способный придать чувство стратегической направленности сложностям политики как для правящих классов, так и в более произвольно для народных масс. В нашем случаи, назвать Зеленского такого рода харизматом язык как-то не поворачивается…

По большому счету власть переходит к "глубинному государству" (в банальном прочтении этого термина). Что такое наше украинское «глубинное государство» можно передать словами америкнского инсайдера Майка Лофгрена (он это говорил о правлении Джорджа Буша-младшего, но нам оно также подходит): «глубинное государство» представляет собой «гибридную ассоциацию элементов правительства и части высшего финансового и промышленного секторов, а также силовиков, способных эффективно управлять государством, не требуя согласия управляемых, выраженного в формальном политическом процессе».

Сегодня "глубинное государство" в Украине представляет собой президент Владимир Зеленский и его окружение (коллективный Зеленский) плюс силовая вертикаль и полу-криминальная горизонталь, которую контролирует Арсен Аваков. Да, в этой системе присутствуют олигархи, с которыми Офис президента пытается достичь нового олигархического консенсуса (пока с переменным успехом).