Украинский блогер Мирослава Бердник на своей странице в соцсети Facebook заметила, что, по признанию заместителя министра обороны Украины, из-за эпидемии коронавируса у ВСУ возникли серьезные проблемы с продуктовым обеспечением

252 украинские воинские части могут остаться без еды. Об этом сообщил заместитель министра обороны Иван Руснак во время разговора с журналистами. СНБО Украины решает, чем в стране лечить коронавирус © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Голодные люди с оружием — это всегда азартно, интересно, опасно.

Через 2-3 дня ВСУ ожидает коллапс по организации питания. Все из-за коронавируса. Фирмы, победившие в торгах на предоставление услуг питания для армии, из-за форс-мажорных обстоятельств, связанных с введением ограничений и карантинов, отказываются поставлять продукты.

Через 2-3 дня 252 воинские части могут остаться без питания — об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак. По его словам, срок предоставления услуг по питанию закончится 21 марта.

Осталось пара-тройка дней, чтобы решить этот вопрос.