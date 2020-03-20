Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook написал, что реальные проблемы во время эпидемии коронавируса показывают, где находятся настоящие друзья Украины

Друг познается в беде!

Премьер Украины попросил у Китая помощи в борьбе с коронавирусом. Китай обещал помочь. Общая беда сближает. Эксперты о том, как кризис изменит отношения Украины с Россией © REUTERS, GG/ANI/Gleb Garanich | REUTERS, GG/ANI/Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

Есть вопрос для рассуждения. А где же большой друг? Странно, что власти Украины не просят помощи у Америки. Это при том, что отношения с Китаем уже испорчены. Вспомним попытку блокировать продажу "Мотор Сич". У Китая просят все, что касается борьбы с коронавирусом. А Америка поставляет в Украину Джевелины! Кто тогда оказывается большим другом?

Друг познается в беде. Уверен, скоро обратятся к России. Такие реплики уже слышны достаточно громко. Кредиты, вопросы безопасности атомных электростанций, медицина…

Беда показывает кто настоящий друг. Пока, эти люди у власти, далекие от экономики по инерции демонстрируют лояльность кураторам, спецпошлины вводят на импорт электроэнергии и угля из России. Но это все инерция. Хозяйственниками их назвать трудно. Они убивают остатки экономики. Эпидемия многое расставляет по местам.