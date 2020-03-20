Экспресс-тесты на коронавирус необходимо сделать доступными для всех граждан и иностранцев, проживающих в Украине. У людей должна быть возможность пройти бесплатное тестирование на коронавирус во всех без исключения регионах. Только так можно остановить распространение COVID-19 и паники в нашей стране.
Экипажи спецрейсов, бригады медиков, которые работают в аэропортах и на железнодорожных вокзалах должны быть защищены. Кроме термометров, у них обязательно должны быть экспресс-тесты на коронавирус и специально оборудованные помещения для проверки всех вернувшихся.
Нужно провести комплексную работу с людьми, которые возвращаются в Украину: обеспечить наборами, которые включают в себя маски и антисептики; выяснить место и условия их пребывания дома; предупредить об обязательной самоизоляции и ограничении контактов. Всё это нужно организовать и обеспечить информирование населения.
Обязанность власти — сделать всё необходимое, чтобы сохранить здоровье и жизни наших граждан.