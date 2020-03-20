Сопредседатель «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Бойко на своей странице в соцсети Facebook заявил, что власть обязана обеспечить всех украинских граждан бесплатным тестированием на коронавирус

Экспресс-тесты на коронавирус необходимо сделать доступными для всех граждан и иностранцев, проживающих в Украине. У людей должна быть возможность пройти бесплатное тестирование на коронавирус во всех без исключения регионах. Только так можно остановить распространение COVID-19 и паники в нашей стране. Зеленский договорился с Канадой о медоборудовании для борьбы с коронавирусом © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Экипажи спецрейсов, бригады медиков, которые работают в аэропортах и на железнодорожных вокзалах должны быть защищены. Кроме термометров, у них обязательно должны быть экспресс-тесты на коронавирус и специально оборудованные помещения для проверки всех вернувшихся.

Нужно провести комплексную работу с людьми, которые возвращаются в Украину: обеспечить наборами, которые включают в себя маски и антисептики; выяснить место и условия их пребывания дома; предупредить об обязательной самоизоляции и ограничении контактов. Всё это нужно организовать и обеспечить информирование населения.

Обязанность власти — сделать всё необходимое, чтобы сохранить здоровье и жизни наших граждан.