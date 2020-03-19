Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook подчеркнул, что дальнейшая интеграция союзного государства стопорится, так как для белорусской стороны в приоритете нефтегазовые вопросы, а для российской стороны — административно-процессуальные

Союзное, но не единое: как это работает.

Российско-белорусские отношения переживают не лучшие времена. Мы все это видим, но далеко не все понимают причины разногласий. ВВП, отвечая на вопрос главы общины крымских белорусов, ёмко сформулировал причины непонимания: "Государство у нас союзное, но не единое".

В основании этой формулы лежит идея добровольного обобществления государственных функций. Если обе стороны готовы самоопределиться и пойти на обобществление — возможно углубление союза. Путин подписал закон об отмене языкового экзамена для русскоговорящих украинцев и белорусов © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Пресловутые "интеграционные карты" в количестве то ли 30, то ли 31 штука — это и была попытка обобществления. На практике оказалось, что для белорусской стороны в приоритете нефтегазовые вопросы, а для российской стороны административно-процессуальные.

Поэтому, если самоопределение не случится, то каждая сторона будет проводить автономную политику обобществления в собственных интересах.

Как это будет работать? Можно увидеть на примере упрощенного получения гражданства России гражданами РБ, которые теперь будут признаваться "носителями русского языка" автоматически. Для полутора миллионов белорусских братьев, которые живут в РФ такое обобществление будет крайне удобным. Но каждому тоже придётся самоопределяться в индивидуальном порядке.

Вероятно, в остальных сферах будет схожий алгоритм. Сначала поиск союзного компромисса, а если добровольного самоопределения не происходит — автономное обобществление исходя из национальных интересов.