Определенно, коронавирус вызовет мутации не только общественного сознания практически всех живущих на планете, но и существенно повлияет на общую архитектуру мировой экономики и социально-политического устройства.
Сейчас важно, чтобы это осознавали в украинском политикуме.
Если понимание неминуемых изменений в скором будущем, не проявится у так называемых элит, то о восстановлении Украины, как государства, после атаки COVID-19 в совокупности с воздействием последствий мирового экономического кризиса, говорить не приходится.
Напомню, что все эти напасти пришли на фоне перманентного социально-экономического кризиса начавшегося еще в 2004 году.
Вектор на евроинтеграцию и НАТО изувечивший Украину — это направление суицидников. Попутчиков пандемии COVID-19.
Отказ от влияния заокеанских и ЕСовских "партнеров" толкающих Украину к самоуничтожению и возвращение к традиционным связям — экономическим, культурным — в этом вижу спасение.