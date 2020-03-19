Политический аналитик Алексей Калиниченко на своей странице в Facebook заявил, что если украинская элита не осознает глубину грядущих за пандемией коронавируса перемен, то Украина рискует исчезнуть как государство

Определенно, коронавирус вызовет мутации не только общественного сознания практически всех живущих на планете, но и существенно повлияет на общую архитектуру мировой экономики и социально-политического устройства.

Сейчас важно, чтобы это осознавали в украинском политикуме.

Если понимание неминуемых изменений в скором будущем, не проявится у так называемых элит, то о восстановлении Украины, как государства, после атаки COVID-19 в совокупности с воздействием последствий мирового экономического кризиса, говорить не приходится. Пандемия показала, как на самом деле устроен мир. Главные темы соцсетей 19 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Напомню, что все эти напасти пришли на фоне перманентного социально-экономического кризиса начавшегося еще в 2004 году.

Вектор на евроинтеграцию и НАТО изувечивший Украину — это направление суицидников. Попутчиков пандемии COVID-19.

Отказ от влияния заокеанских и ЕСовских "партнеров" толкающих Украину к самоуничтожению и возвращение к традиционным связям — экономическим, культурным — в этом вижу спасение.