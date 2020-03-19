Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook отметил, что после информации об отсутствии в продаже наличных долларов курс в 30 гривен не кажется таким уж далеким

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Со вчерашнего дня мы узнали, что в Украине нет больше наличных долларов на продажу на фоне ухудшения глобальной экономической конъюнктуры и рисков, связанных с пандемией коронавируса.

И быстрый рост инфляционных ожиданий среди населения выглядит вполне логично на фоне стремительной девальвации гривны. Ну, а если «американец» улетит за уровень в 30 гривен, то инфляционный фон может измениться довольно сильно.

Друзья, судя по всему, нас ожидает мощный инфляционный шок, а сейчас полки с макаронами быстро пустеют, как и карманы украинцев! На что надеяться? Если во власти всё тоже, всё те же: тупые и наглые…