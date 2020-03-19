Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook отметил, что карантинные ограничения сильнее всего бьют по теневому сектору экономики Украины

Мало кто заметил, но впервые действия государства очень плотно "отработали" по теневому сектору экономики, который все последние кризисы в Украине выполнял роль своеобразного балансира и буфера "избыточного давления", вбирая в себя экономических агентов и занятое население, которое не выдерживало фискальной нагрузки и давления монополий. Невесёлые будни Украины: коронавирус, земля, МВФ и дефолт © AFP, GENYA SAVILOV | AFP, GENYA SAVILOV | Перейти в фотобанк

Сейчас государство "подобрало ключи" и к теневой экономике. Я не оцениваю сами эпидемиологические ограничения, просто констатирую факт: впервые за тридцать лет максимальный урон понесет именно теневая экономика.

Тут стоит учитывать не только официальную занятость и официальные зарплаты, но и теневую экономику, которая, по некоторым оценкам, достигает 50% ВВП, а это 2 трлн гривен. Именно по теневой экономике нынешний кризис бьет больнее всего. Крупные предприятия пока работают, а если и закрываются на карантин, то с сохранением зарплаты или ее части для сотрудников.

Мелкие и средние компании отправляют людей на карантин за свой счет. Формально, те же рестораны или небольшие гостиницы перечисляют в бюджет не так много: в прошлом году это было порядка 2-3 млрд гривен. Но все понимают, что на самом деле они генерируют намного больше денег, просто основная часть работает в тени.