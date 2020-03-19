Мало кто заметил, но впервые действия государства очень плотно "отработали" по теневому сектору экономики, который все последние кризисы в Украине выполнял роль своеобразного балансира и буфера "избыточного давления", вбирая в себя экономических агентов и занятое население, которое не выдерживало фискальной нагрузки и давления монополий.
Сейчас государство "подобрало ключи" и к теневой экономике. Я не оцениваю сами эпидемиологические ограничения, просто констатирую факт: впервые за тридцать лет максимальный урон понесет именно теневая экономика.
Тут стоит учитывать не только официальную занятость и официальные зарплаты, но и теневую экономику, которая, по некоторым оценкам, достигает 50% ВВП, а это 2 трлн гривен. Именно по теневой экономике нынешний кризис бьет больнее всего. Крупные предприятия пока работают, а если и закрываются на карантин, то с сохранением зарплаты или ее части для сотрудников.
Мелкие и средние компании отправляют людей на карантин за свой счет. Формально, те же рестораны или небольшие гостиницы перечисляют в бюджет не так много: в прошлом году это было порядка 2-3 млрд гривен. Но все понимают, что на самом деле они генерируют намного больше денег, просто основная часть работает в тени.