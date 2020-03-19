Россия ограничила въезд жителям ЛНР и ДНР на свою территорию. Исключения сделаны для тех, кто уже получил паспорт РФ.
Из-за эпидемии коронавируса въезд жителям республик на территорию РФ ограничен с 17 марта до 1 мая.
Исключения сделаны для жителей ЛНР и ДНР, имеющих российское гражданство, жителей ЛНР и ДНР, направляющихся в РФ в составе организованных групп для оформления гражданства РФ, членов официальных делегаций, лиц, имеющих дипломатические, служебные визы, лиц, постоянно проживающих на территории РФ при наличии вида на жительство, лиц, пересекающих границу в связи со смертью близкого родственника при наличии документов, подтверждающих факт смерти и родства, водителей грузовых транспортных средств международного автомобильного сообщения.