Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник на своей странице в соцсети Facebook пояснил, как изменились правила въезда граждан ЛНР и ДНР на территорию РФ

Россия ограничила въезд жителям ЛНР и ДНР на свою территорию. Исключения сделаны для тех, кто уже получил паспорт РФ. Как живёт Украина на жёстком карантине. Взгляд из Киева, Львова, Житомира, Черновцов и Днепра © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Из-за эпидемии коронавируса въезд жителям республик на территорию РФ ограничен с 17 марта до 1 мая.

Исключения сделаны для жителей ЛНР и ДНР, имеющих российское гражданство, жителей ЛНР и ДНР, направляющихся в РФ в составе организованных групп для оформления гражданства РФ, членов официальных делегаций, лиц, имеющих дипломатические, служебные визы, лиц, постоянно проживающих на территории РФ при наличии вида на жительство, лиц, пересекающих границу в связи со смертью близкого родственника при наличии документов, подтверждающих факт смерти и родства, водителей грузовых транспортных средств международного автомобильного сообщения.