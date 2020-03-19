Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что угроза неизбежного дефолта в условиях эпидемии коронавируса должна заставить украинское правительство идти на крайне непопулярные меры

НБУ и Кабмин резко заметались, как будто завтра уже дефолт, но «мозговой центр» может спасти экономику.

Здравствуй, нервная Украина! Вот и глава отдела рынков «J.P.Morgan International» Дэвид Стаббс весточку прислал, мол, в ближайшее время мир может ожидать серия объявленных дефолтов со стороны ряда государств; и только через 2-4 года снова в этих странах-банкротах международные финансовые организации будут готовы видеть партнеров.

Да, дефолт станет колоссальной проблемой для украинских налогоплательщиков, от имени которых финансовые власти назанимали десятки миллиардов, и теперь эти огромные суммы с процентами всё равно придется отдавать кредиторам. Причем, сейчас правительство, пытаясь найти средства для погашения украинских гособлигации и кредитов МВФ, традиционно пойдет на самые непопулярные шаги во внутренней политике.

Ну, это у нас уже традиционно власти бьют по кошелькам налогоплательщиков сразу из всех орудий. Плюс сейчас выстрелит инфляция, т.к. немалая часть потребительской корзины покупается за рубежом. Что ж, придется быстро привыкать жить значительно хуже и в еще более жестких условиях. Коронавирусный дефолт Украины неизбежен? Главные темы соцсетей 18 марта © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Господа во власти, что дальше делать с обнищанием населения, которое к этому не готово? Тем более, когда в условиях пандемии коронавируса нет сомнений в том, что Запад больше не будут оплачивать спасение идущих на дно украинских рынков.

Раз так, то пора, наконец-то, пытаться решать свои проблемы самостоятельно. Находясь в шаге от дефолтной позиции, что делать? Предлагаю начинать со срочного создания «Мозгового центра», что на встрече с Президентом предложил сделать Ринат Ахметов. Просто крайне необходимая для реализации идея.

Мне аналогичное предложение для создания «Центра стратегический решений» (но только после принятия проекта Закона «О рынках капитала») поступало от китайского миллиардера Яна Дуншенга, президента биржи BOHAI, который купил в Украине 100% акций госбанка «Украинский банк реконструкции и развития» и 49% акций фондовой биржи «ПФТС». Однако, Закон до сих пор не принят — идеи по привлечению до 10 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций ежегодно подвисли в воздухе.

А без инвестиций мы точно не выкарабкаемся из этого тяжелейшего кризиса. Господа чиновники, я понимаю, что жадность вещь полезная, но нередко она заглушает здравый смысл или чувство меры. Согласитесь, мы давно живем не по средствам, т.к. берем новые кредиты, чтобы обслужить старые — таким образом, мы просто проедаем благополучие своих будущих поколений. Поэтому поторопитесь с созданием «Мозгового центра». Помните: завтра может быть поздно.