Российская журналиста Светлана Селиванова на своей странице в соцсети Facebook продолжает делиться личными впечатлениями о борьбе властей КНР с эпидемией коронавируса

В Китай теперь и муха не пролетит.

В очаге эпидемии — провинции Хубэй — эпидемия почти погашена. Теперь у китайских властей больше вызывает тревогу инфекция, привезённая из-за рубежа. Только за последние сутки было зафиксировано 84 таких случая.

В связи с этим карантинные меры принимают драконовский характер по отношению ко всем, без исключения, прибывающим из-за рубежа. Мир на замке. Коронавирус ударил в первую очередь по свободе передвижения © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Вчера моя подруга-китаянка, гражданка КНР, вернулась к себе домой, в Пекин, после двухнедельного отдыха в Таиланде. Рассказала, что все пассажиры рейса были направлены в специально отведённый терминал. После таможенного досмотра посажены в автобусы и отправлены в недавно оборудованный под госпиталь огромный выставочный центр.

Там она провела пять часов, где, как и все пассажиры, была проверена на коронавирус. Тест оказался отрицательным. После этого связались с её домкомом, получили согласие на её транспортировку, на машине в сопровождении официальных лиц отвезли домой, где её у ворот компаунда встретили представители домкома.

Отвели в квартиру, двери опечатали. Дали телефон, по которому она сможет заказывать необходимые продукты по приложенному списку. Доставка будет проходить один раз в три дня. Продукты будут приносить к дверям квартиры и тут же их снова опечатывать. И так две недели. Потом снова тест на вирус. И только после хорошего результата — свобода!

Иностранцы же, все без исключения, проводят эти две недели в госпитале.

Так что можно считать, Китай полностью закрылся. Какой безумец сейчас туда рискнёт сунуться?