Стотысячная армия заробитчан за три дня вернулась в Украину. Что будут делать они, потерявшие работу там? Несомненно, искать работу здесь, в украинских мегаполисах: Киеве, Харькове, Днепре.
Вряд ли нужно сомневаться в том, что среди них большое количество инфицированных людей. Ни президент, ни правительство не сделали ничего, чтобы выявить группу риска: на границах не были развёрнуты медпункты, обсервации, карантинные зоны. Просто всех запустили.
Власть предпринимает какие-то меры, чтоб не допустить тотальное проникновение вируса вследствие этого в крупные города? Ставит кордоны, запрещает внутреннюю трудовую миграцию? Компенсирует потери работы и доходов хотя бы минимальным соцобеспечением? Ничего. Только рассказы о тестах, подаренных Джеком Ма, и необходимости закрыть метро.
Госуправление, особенно в период кризиса, — это не помост и не театральная сцена, здесь красивый костюм и мурчащая речь или шутки не помощники. Здесь делать нужно. И думать. Быстро и слаженно.