Общественный деятель, один из лидеров «Союза левых сил» Максим Гольдарб на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что власть, объявляя жесткие карантинные меры внутри страны, никак не контролирует приток возвращающихся из ЕС украинских заробитчан

Стотысячная армия заробитчан за три дня вернулась в Украину. Что будут делать они, потерявшие работу там? Несомненно, искать работу здесь, в украинских мегаполисах: Киеве, Харькове, Днепре. «Как селедки с чемоданами»: бегущие на родину украинские заробитчане не могут попасть домой © strana.ua/Тарас Гринюк

Вряд ли нужно сомневаться в том, что среди них большое количество инфицированных людей. Ни президент, ни правительство не сделали ничего, чтобы выявить группу риска: на границах не были развёрнуты медпункты, обсервации, карантинные зоны. Просто всех запустили.

Власть предпринимает какие-то меры, чтоб не допустить тотальное проникновение вируса вследствие этого в крупные города? Ставит кордоны, запрещает внутреннюю трудовую миграцию? Компенсирует потери работы и доходов хотя бы минимальным соцобеспечением? Ничего. Только рассказы о тестах, подаренных Джеком Ма, и необходимости закрыть метро.

Госуправление, особенно в период кризиса, — это не помост и не театральная сцена, здесь красивый костюм и мурчащая речь или шутки не помощники. Здесь делать нужно. И думать. Быстро и слаженно.