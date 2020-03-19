Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему в российском обществе с недоверием и опаской относятся к идее более жестких карантинных мер в борьбе с эпидемией коронавируса

В России по поводу борьбы с короновирусом идет политическая борьба. Принимать жесткие и нужные меры против эпидемии короновируса мешают несколько подходов.

1. Традиционный советский фатализм. Ведь большинство у нас еще советские люди. Они помнят и в глубине души убеждены, что мы, Россия и они, остальной мир живут в разной реальности. У них экономические кризисы, а у нас пятилетки и экономический рост. У них тяжелый рок и наркотики, а у нас ВИА и дискотеки и алкоголики в майках. То есть в мире то пандемия есть, а вот у нас то ее нет. И это нормально. Так было всегда.

2. Традиционный русский православный фатализм. Убеждение, что эпидемии ниспосланы Богом на погрязший в грехах мир. А в России веры в Бога больше, чем в Европе, и Россия будет спасена Богом. В крайних формах этот фатализм виден, когда десятки тысяч людей в период эпидемии целуют мощи, стоя в очереди в церкви. И убеждены, что им от этого будет не хуже, а лучше. Как живёт Украина на жёстком карантине. Взгляд из Киева, Львова, Житомира, Черновцов и Днепра © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

3. Новый российский фатализм. Убеждение, что по ТВ новости всегда врут в интересах тех, у кого власть и деньги. А реальная жизнь совсем другая. И наверняка эта история с коронавирусом это чья-то афера, какой была у нас приватизация и якобы демократия 90-х. И их фатализм подтверждается их собственным опытом 90х годов. Когда они выжили и в сто раз худших условиях. Надеются выжить и сейчас, вопреки всему.

4. Новый российский лоббизм. Когда бизнес требует от власти не спешить с жесткими мерами, чтобы бизнес не потерял деньги. И бюрократия склоняется к бизнесу, не бесплатно. И только жесткий приказ президента может заставить бюрократию действовать в интересах страны, а не бизнеса.

5. Новейший международный социал-дарвинизм. Это общая политическая линия, требующая перейти от стратегии сдерживания эпидемии (Containment) к стратегии смягчения последствий эпидемии (Mitigation). Ее придерживается правительство Великобритании сейчас.

В российской элите у стратегии Mitigation тоже много сторонников. Пусть слабое отомрет, говорят они тихо между собой, — от этого сильным будет только легче идти вперед. Меньше пенсионеров — меньше трат на пенсионные фонды и меньше голосующих за популистов Путина, Трампа, Сальвини. Нужно думать больше об экономической цене борьбы против эпидемии, — призывают они. Чаще всего сторонники стратегии Mitigation прямо не говорят, а пишут как бы научные тексты. Но их сторонники, из числа обычно блогерш-любовниц олигархов, называют вещи своими именами.

Поэтому большинство у нас и в глубинном народе, и в элите реально против жесткой борьбы с эпидемией.