Украинская журналистка и общественный деятель Диана Ванади на своей странице в соцсети Facebook поделилась наблюдениями об изменениях в период карантина, связанного с эпидемией коронавируса

Паника — идеальное время для мерзавцев, жуликов и воров.

Местный интернет-провайдер — монополист поднял цены на 50%. Вдруг:)))

Такси с моего села в Киев +50 к обычному тарифу. МАУ в несколько раз увеличила стоимость авиабилетов перед закрытием украинской границы © commons.wikimedia.org, Vasiliy Koba

Эти же +50 добавили себе все: начиная с тех, кто ещё вчера доставлял продукты из маркетов и заканчивая обычным вывозом мусора.

А что делать. Время такое…

Я, конечно, верю в то, что суровый контролирующий орган государства всем "сделает атата". Но, как по мне, тенденция вполне понятна — рука рынка такая Рука.

P.S.

Даже корпорация Google не удержалась перед попыткой быстренько обогатиться — +30% на рекламу. Почему? А потому что может! Как и все остальные крупные игроки.

Про "инцидент с МАУ" тоже все в курсе. Ща ж как попрет!