Паника — идеальное время для мерзавцев, жуликов и воров.
Местный интернет-провайдер — монополист поднял цены на 50%. Вдруг:)))
Такси с моего села в Киев +50 к обычному тарифу.
Эти же +50 добавили себе все: начиная с тех, кто ещё вчера доставлял продукты из маркетов и заканчивая обычным вывозом мусора.
А что делать. Время такое…
Я, конечно, верю в то, что суровый контролирующий орган государства всем "сделает атата". Но, как по мне, тенденция вполне понятна — рука рынка такая Рука.
P.S.
Даже корпорация Google не удержалась перед попыткой быстренько обогатиться — +30% на рекламу. Почему? А потому что может! Как и все остальные крупные игроки.
Про "инцидент с МАУ" тоже все в курсе. Ща ж как попрет!