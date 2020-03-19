Украинский журналист Вячеслав Чечило на своей странице в соцсети Facebook пояснил, что никаких реальных возможностей эффективно противостоять эпидемии коронавируса у властей Украины нет

Когда я критикую власть за те или иные действия, обязательно находится кто-то, кто требует не критиковать, а предлагать. Очевидно, что предлагать должна власть, которой мы за это платим деньги, а не Фейсбук-аналитеги. Но раз уж так сильно от меня хотят конструктива, напишу пару слов по поводу того, как нам нужно реагировать на эпидемию.

Собственно, одно слово — никак. Остановить эпидемию можно только усилиями, сравнимыми с китайскими. Это нереально в Украине.

Притормозить эпидемию можно усилиями, сравнимыми с европейскими. Это, если сильно напрячься, можно сделать в Украине. Но… не имеет смысла. Задача карантина — распределить нагрузку на систему здравоохранения. В каждой стране есть определенное количество больничных коек. В идеале оно должно быть постоянно больше, чем число пациентов. Именно этого и позволяет добиться тотальный карантин — он «выпрямляет» кривую заболеваемости, не дает ей образовать пик. Карантин не страшен, когда нужно выживать: украинцы по всей стране нарушают запреты властей © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

В Украине количество коек, оборудованных необходимой аппаратурой, столь мизерно, что у нас не имеет значения, с какой скоростью будут поступать больные. Т.е. карантин не имеет большого смысла. Увы и ах — но об этом нужно было думать раньше, уже поздно.

С другой стороны, тотальный карантин — это очень дорогая штука. Вводя его, нужно сразу понимать, что понадобятся многомиллиардные (в долларах) программы поддержки экономики. Европа их может обеспечить (например, поляки выделяют $52 млрд). Украина — нет. Мы, если будем слепо их копировать без копейки денег, то к эпидемии добавим эконмический коллапс и социальный кризис, ничего больше.

Т.е. власть должна была делать то, что она может делать:

Не паниковать.

Пересчитать бюджет, направив дополнительное финансирование в больницы, массово закупив оборудование, лекарства, маски и антисептики. Для этого хотя бы отменить финансирование дебильных расходов вроде «поддержки Пласта», «телеканала для Донбасса» и «мовных инспекторов».

Что-то решить с выплатами в этом году внешнего долга — мы их не потянем в сложившихся условиях. МВФ и «наши партнеры» должны понять, что между социальным коллапсом внутри страны и недовольными инвесторами Украина выберет недовольных инвесторов. С этой позиции нужно уже сейчас начинать вести переговоры.

Попросить, если нужно, то и униженно, гуманитарную помощь у Китая и всех стран, которые могут ее предоставить.

Обеспечить (не только на словах) карантин там, где он сильно не затронет экономику — отмена массовых мероприятий, перевод людей на удаленную работу, и т.д.

Обеспечить безопасную среду в городах — маски, увеличение(!) количества городского транспорта и уменьшение интервалов движения, антисептическая обработка.

Еще раз не паниковать.

Молиться. Каяться за то, что мы за 30 лет развалили государство, и что из-за этого сейчас будут умирать наши старики. Думать, как себя вести, чтобы это не повторилось в будущем. Все.