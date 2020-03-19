Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему антиолигархические цели Майдана 2014 года так и не были достигнуты, а украинское общество вновь оказалось во власти клановой системы

Очередной цикл закончен. Впереди новый цикл (подведение итогов Евромайдана).

Евромайдан, безусловно, был революционной попыткой общества разрушить кланово-олигархическую систему и начать движение в направлении западной цивилизации. Как и первый майдан, второй оказался неудачным, потому что взамен клановой системы общество не смогло предложить демократическую альтернативу, т.е. систему политических партий и парламентаризм. Это следствие незрелости украинского общества.

Поэтому клановая система с легкостью себя восстановила. Порошенко, по сути, возглавил контрреволюцию под националистическими лозунгами и всякой разной шароварщины. Быстряков предположил, почему открытие рынка земли затеяли именно при Зеленском © rian.com.ua | rian.com.ua | Перейти в фотобанк

Избрание Зеленского и передача ему всей полноты власти — это была уже иррациональная реакция общества, разочарованного восстановлением клановой системы.

Зеленский попробовал в течение первых 4-5 месяцев отвечать на прозападные запросы общества, однако задача оказалась шоумену не по зубам: он сдался на милость олигархам и стал опереточной марионеткой. Назначение "чего изволите?" Венедиктовой генеральным прокурором окончательно подвело черту под Евромайданом. На этом очередной революционный цикл закончен.

Клановая система снова себя полностью восстановила. Более того, благодаря эпидемии коронавируса и слабости президента, олигархат стал доминирующей политической силой.

Однако впереди новый цикл революционной борьбы. Это неизбежно, потому что кланово-олиграхическая система уже нежизнеспособна. Она исчерпала уже все ресурсы страны и не способна обеспечить даже элементарные социальные потребности общества.

Скорее всего, Зеленский будет сметен в результате нового Майдана. Совершенно невозможно представить, что он усидит весь срок.

Циклы будут продолжаться пока Украины не станет правовым государством.