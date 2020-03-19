Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook написал, что украинская власть должна направить скудные средства страны на внутренние нужды, а не на выплату долга международным финансовым организациям

Долг платежом красен!

Украина должна отдать МВФ 17 миллиардов долларов. Понятно, что когда идет вопрос о жизни и смерти, встает вопрос о приоритетах. Что нужно Украине сегодня.

Во-первых — нормальная, адекватная власть! Во-вторых, необходим ресурс — деньги! Вопрос, где взять средства? Как правило, нормальные государства имеют кубышку, запас на черный день! В Украине такого запаса нет. Украина просит поддержки у МВФ в период кризиса – Шмыгаль © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Мы ещё должны. 40 процентов бюджета должны отдать в этом году. Даст ли МВФ ещё денег Украине? Сомневаюсь. Сегодня Америка думает, кого спасать, себя родимых, или колонию, которая на грани развала, гибели и не имеет перспектив?

В этой ситуации будет реальней сказать международному валютному фонду, что мы попали в форс-мажорные обстоятельства и денег вернуть не сможем. Те средства, которые аккумулировались для возврата долга необходимо направить на выплату пенсий, повышения зарплаты бюджетникам, исполнения обязательств перед населением, того, что уже успели наобещать на пути к власти и в первый год власти.

Необходимо обеспечить экономике условия для возрождения и работы. Должна быть отработана либеральная модель, которая позволяет организму жить! Когда врачи проводят операцию, они отключают сердце на время, с тем чтобы запустить его в исправленном организме и пошел процесс выздоровления.

Верховная Рада притормозила вопрос о земле, понимание есть, что Закон этот нужен МВФ, а денег он давать не собирается. К чему прогибаться? Зеленский вчера не случайно сидел грустный-прегрустный. Он занимается не своим делом. Страну нужно спасать, а не ублажать интересы чужого дяди.