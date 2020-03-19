Несмотря на коронавирус, Трамп стал кандидатом в президенты, а Байден приблизился к этому
Несмотря на коронавирус, Трамп стал кандидатом в президенты, а Байден приблизился к этому
© REUTERS, Daniel Acker | Перейти в фотобанк
В разных местах Америки полиция и шерифы вежливо просят преступников на время эпидемии "прекратить свою преступную деятельность".

Заранее благодарят за сотрудничество и обещают поставить их в известность, когда можно будет возвращаться к "нормальному преступному поведению".

Высокие отношения!