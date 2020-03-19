Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что в некоторых американских штатах полиция в связи с коронавирусом попросила преступников временно приостановить свою деятельность
В разных местах Америки полиция и шерифы вежливо просят преступников на время эпидемии "прекратить свою преступную деятельность".
Заранее благодарят за сотрудничество и обещают поставить их в известность, когда можно будет возвращаться к "нормальному преступному поведению".
Высокие отношения!
Украина.ру на Youtube
Гаспарян объяснил, как обвал цен на нефть повлияет на экономику Украины
Новости партнеров
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.