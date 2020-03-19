Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что в некоторых американских штатах полиция в связи с коронавирусом попросила преступников временно приостановить свою деятельность

Несмотря на коронавирус, Трамп стал кандидатом в президенты, а Байден приблизился к этому © REUTERS, Daniel Acker | REUTERS, Daniel Acker | Перейти в фотобанк

Заранее благодарят за сотрудничество и обещают поставить их в известность, когда можно будет возвращаться к "нормальному преступному поведению".

Высокие отношения!