Депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов, лидер партии «Наши» Евгений Мураев на своей странице в соцсети Facebook напоминает, что власть должна очень взвешенно подходить к ограничительным мерам, чтобы окончательно не обрушить национальную экономику

Пандемию все чаще сравнивают с войной. А война — это всегда про деньги. Чем слабее экономика, тем меньше шансов выжить. Поэтому искусственное ее ослабление — это выстрел по собственным ногам.

При любой инфекционной болезни нужны карантин и самодисциплина. Вопрос только в эффективности и адекватности вводимых ограничений.

Конца света никто не прогнозирует и не ждет. Все точно не умрут, есть болезни и пострашнее, с большей в разы летальностью. Но вводимые властью ограничения беспрецедентны. Экономические потери и запущенные в результате их процессы будут непоправимыми.

Транспортный коллапс, закрытие предприятий, вызванные этим потери у населения и бизнеса: банкротства, сокращения, безработица и нищета — все это приведет к серьезным экономическим и социальным потрясениям в стране на фоне разворачивающегося мирового кризиса. Исход его будет зависеть от того, насколько адекватными будет действия правительства и президента. Коронавирусный дефолт Украины неизбежен? Главные темы соцсетей 18 марта © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Главное правило кризиса: паниковать нельзя. Вместе с тем, чрезмерные «старания» власти являются прекрасной питательной средой для паники. Страх умереть от голода пугает людей гораздо больше любого вируса. «Папередние» соратники и действия власти давно лишили всех запаса прочности и жировой прослойки. У большинства просто нет возможности пересидеть карантин и кризис.

Дорогая для нас власть! Не становитесь инструментом в руках глобальных сценаристов. Действуйте в национальных интересах. Анализируйте мировой опыт, но действуйте, исходя из наших, украинских реалий и возможностей, прогнозируйте последствия для своей страны. Вам все равно не удастся списать свои промахи и неграмотность на пандемию.

Закрывая метро и ограничивая посадочные места в общественном транспорте, увеличивайте количество подвижного состава на маршрутах. Закрывая предприятия — будьте готовы компенсировать потери. Не можете этого обеспечить — не делайте глупости. Люди вынуждены работать и питаться, чтобы жить, и им наплевать на ваши заявления и видосики. Кроме неповиновения вашей глупости, вы получите ещё и противостояние, а за ним — и анархию, с которой не справитесь. Будьте умнее и ответственнее. От этого зависит в том числе и ваша жизнь.