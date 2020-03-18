Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что пока нет необходимости вводить более жесткие меры карантина, но при определенных обстоятельствах объявление ЧП может понадобиться

О чрезвычайном положении. В последние дни начали активно обсуждать тему введения чрезвычайного положения (ЧП). О такой возможности обмолвился президент. ЧП вводят и ряд стран. Но давайте поставим вопрос иначе: а что это даст?

Целый ряд элементов ЧП (в форме разных ограничений) уже введен в рамках карантина. И пока этого достаточно. Вводить в полном объеме по всей стране, включая комендантский час, приостановку деятельности партий и общественных объединений, ограничения для СМИ, особый режим пользования связью, и т.п., я не вижу оснований. Украина остановилась. Первый день транспортного апокалипсиса © REUTERS, OGI/ /KV/Valentyn Ogirenko | REUTERS, OGI/ /KV/Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Ни в коем случае нельзя вводить ограничения по использованию Интернета и связи, поскольку это может только усилить панические проявления, даст больший простор для слухов, и усилит общее напряжение.

Комендантский час, усиленное патрулирование, полное перекрытие транспортного сообщения, и более жесткие ограничения в рамках ЧП, на мой взгляд, можно вводить в отдельных городах и регионах в случае резкого ухудшения там эпидемиологической ситуации, или в случае возникновения там чрезвычайных эксцессов (массовые агрессивные проявления, в том числе мародерство), с которыми не справляются местные власти.

Еще одно возможное основание для введения ЧП в отдельных регионах или городах — саботаж, неповиновение или полная бездеятельность местных властей. Во всех остальных ситуациях не стоит использовать режим ЧП, тем более по всей стране.