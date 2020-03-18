Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему МВФ не торопится возобновлять программу финансовой помощи Украине

Из болгарских кулуаров МВФ сообщают, что Кристалина Георгиева негативно относится к возобновлению сотрудничества с Украиной. По словам финансиста, лично ее знающего и работавшего с ней в различных МФО, госпожа Георгиева считает, что Украина просто проедает кредиты, обманывая Фонд и не производя никаких реальных экономических реформ.

«Надо подождать, когда Украине на самом деле понадобятся деньги для реальных реформ», — якобы сказала госпожа Георгиева на совещании директората МВФ». «Сейчас не самое лучшее время транжирить деньги Фонда, которые могут понадобиться для восстановления реальных экономик после кризиса, вызванного пандемией», — якобы добавила она. Коронавирусный дефолт Украины неизбежен? Главные темы соцсетей 18 марта © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Как известно, Украина должна выплатить международным кредиторам в марте-апреле, максимум в мае, около 5 миллиардов долларов, которые у Украины заведомо отсутствуют. Государственный резерв также не сможет помочь: в нем всего 400 млн наличных долларов, все остальное акции и бонды, наполовину просевшие из-за кризиса, продавать их сейчас, чтобы отдать долг, — безумие.

Таким образом, технический дефолт уже стал неизбежным. (Технический дефолт отличается от суверенного тем, что страна не отказывается платить, а лишь задерживает и переносит платежи.)

На этом фоне становится ясно, что позиция президента Зеленского, оставившего Европу и побежавшего за сладким языком Помпео в никуда, как всегда, ошибочна. Украину до сих пор мог спасти один только Макрон. А будет ли он спасать Украину после "измены" с американцами, неизвестно. Можно только надеяться…

В то же время президента Зеленского тоже можно в какой-то мере понять: власть в стране не принадлежит ему. Он старается что-то сделать, но в отсутствии генерального плана и строгих ориентиров он обречен метаться внутри маленькой и бесполезной клетки, в которую его посадил Коломойский и американское посольство.