Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook подробно проанализировал условия, которые препятствуют дальнейшей евразийской интеграции, и варианты выхода из сложившегося тупика

Интеграционный тупик.

Глава ЕЭК Михаил Мясникович в интервью РБК рассказал о том, что мешает развитию ЕАЭС.

Проблема первая — боязнь создавать наднациональные органы, чему предшествует гармонизация и унификация законодательства. Проблема вторая — взаимная конкуренция между товаропроизводителями ЕАЭС. Проблема третья — импортозамещение в ЕАЭС (читай в России).

Собственно, ничего принципиально нового Мясникович не сказал — всё это представители РБ (Белоруссии — ред.) повторяли уже не раз на протяжении последних полутора лет.

Как решать данные проблемы по рецептам Мясниковича — не ясно. Единственный озвученный готовый рецепт — в программах российского импортозамещения, полагает Мясникович, нужно в качестве соисполнителей указать компании из стран ЕАЭС. В остальном же чистый ребус.

Минск как боялся создавать наднациональные органы, так и боится независимо от формата интеграции. Ереван и Нур-Султан интеграции боятся ещё больше, да и она им нужна меньше, чем Минску. Поэтому первая проблема, увы, нерешаема. И это при том, что Москва наднациональных органов не боится, хотя та же ЕЭК часто выносит решение не в пользу России. Тупик

Проблема взаимной конкуренции тоже нерешаема в рамках текущей парадигмы отношений. Главный бонус ЕАЭС (не говоря уже об СГ) — доступ к российскому рынку. До 2014 года данный доступ обменился на покупки у России дорогой нефти и газа. С 2014 года нет ни дорогой нефти, ни дорого газа — это одна из причин начавшегося импортозамещения.

Как совместить желание Минска ежегодно наращивать производство молочной продукции и продавать её в Россию с желанием российского бизнеса самому наращивать производство молочной продукции — решительно непонятно. Почему Москва должна прекратить поддержку своих молочников, в то время как Минск этого делать не намерен — непонятно. Минск же не планирует у России покупать те же SSJ-100 — «Белавиа» затарилась самолётами Embraer. Договориться и вместе выйти на китайский рынок стороны не в состоянии. Второй тупик. Подарок для Лукашенко. Нефтяной коллапс резко улучшает позиции Белоруссии, но ненадолго © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

С импортозамещением ещё сложнее. В России импортозамещение — способ поддержки национального капитала. Зачастую инструментом данной поддержки является налоговый вычет. А почему ФНС должна предоставлять налоговый вычет белорусским/армянским компаниям если они производят продукцию у себя в республиках и платят налоги в национальный, а не российский бюджет? Нет ни единого союзного бюджета, ни единого Налогового кодекса, и не будет так как тот же Минск категорически против создания наднациональных органов. Третий тупик.

В общем, постановка проблем у Мясниковича верна, вот рецепты их решения явно выработаны в рамках устаревшей интеграционной парадигмы.

Чтобы ускорить интеграцию Минску нужно стать лоббистом создания союзного капитала, — корпораций — которые и станут лоббистами снятия нетарифных ограничений. А для этого нужно отказаться от горлумовского принципа «Моя прелесть» в отношении госсобственности и быть готовым к размену с Москвой. Создание корпораций — не дорога с односторонним движением: хочет Россия МЗКТ, так пусть получит, но взаимен Минск получит контроль над российскими тракторными заводами, а МТЗ станет основой союзной тракторостроительной корпорации — сторговаться всегда можно. Было бы желание и доверие (первого не было, а второго с каждым месяцем всё меньше).

Главное при этом не выдвигать заведомо нереалистичные требования вроде передачи нефтяных месторождений дебитом в 10 млн тонн в год, иначе в российском импортозамещении будет участвовать лишь «Амкодор», заключивший СПИК, а остальных российский бизнес будет неспешно импортозамещать, не встречая особого сопротивления и не видя особого желания кооперироваться.

Всё просто: пока нет союзного капитала, который был бы заинтересован в углублении интеграции, нет и лоббистов углубления данной интеграции. А национальным капиталам хорошо и так, с существующими барьерами и ограничениями, которых Минск возвёл ничуть не меньше Москвы.