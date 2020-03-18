Друзья, информирую вас по уголовному делу дешевого клоуна Стерненко, совершившего резонансное умышленное убийство в Одессе.
В этом деле наши адвокаты представляют вдову погибшего Ивана Кузнецова, а убийцу представляют финансируемые фондом Сороса неправительственные NGO, организаторы массовой казни людей в одесском Доме Профсоюзов, контролируемые иностранными посольствами активисты, фракция Вакарчука Голос, одиозное издание Новое Время и бывший генеральный прокурор Рябошапка, посещавший с ним совместные форумы.
Но мы шаг за шагом двигаемся вперёд. Несмотря на многочисленные экспертизы и материалы следствия Национальной полиции, доказывающие, что фигурант совершил именно умышленное убийство и должен быть взят под стражу, бывший прокурор Рябошапка организовал изменение подследственности и новую комплексную экспертизу, за которую преднамеренно не вносил положенную законом формальную оплату.
Но под общественным давлением эта проблема решена и сейчас заканчивается проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы, в рамках которой уже получены новые материалы.
Сейчас часть из них исследуется отделением судебно-медицинской гистологии, а часть — отделением судебно-медицинской криминалистики клинического Бюро судебно-медицинских экспертиз.
Мы абсолютно убеждены, что если государство больше не будет вмешиваться в расследование и защищать убийцу, совершивший резонансное убийство уроженец Одесской области, бывший глава одесской организации Правый сектор, гр. Стерненко, 1995 г.р. будет арестован и осуждён.
Все должны привыкать к законности и порядку. Не будут в нашей стране беспричинно поющие гимны и бродячие в вышиванках животные убивать людей. Мы сделаем для этого всё возможное.
*Организация запрещенная на территории РФ