Юрист Андрей Портнов на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал ход судебного заседания по делу главы одесской организации Правый сектор* Стерненко, обвиняемого в убийстве

Друзья, информирую вас по уголовному делу дешевого клоуна Стерненко, совершившего резонансное умышленное убийство в Одессе.

В этом деле наши адвокаты представляют вдову погибшего Ивана Кузнецова, а убийцу представляют финансируемые фондом Сороса неправительственные NGO, организаторы массовой казни людей в одесском Доме Профсоюзов, контролируемые иностранными посольствами активисты, фракция Вакарчука Голос, одиозное издание Новое Время и бывший генеральный прокурор Рябошапка, посещавший с ним совместные форумы.

Но мы шаг за шагом двигаемся вперёд. Несмотря на многочисленные экспертизы и материалы следствия Национальной полиции, доказывающие, что фигурант совершил именно умышленное убийство и должен быть взят под стражу, бывший прокурор Рябошапка организовал изменение подследственности и новую комплексную экспертизу, за которую преднамеренно не вносил положенную законом формальную оплату.

Но под общественным давлением эта проблема решена и сейчас заканчивается проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы, в рамках которой уже получены новые материалы. «Прокурор добавит!» Самые громкие дела, которыми будет заниматься новый руководитель Генпрокуратуры Украины © Facebook, Ирина Венедиктова

Сейчас часть из них исследуется отделением судебно-медицинской гистологии, а часть — отделением судебно-медицинской криминалистики клинического Бюро судебно-медицинских экспертиз.

Мы абсолютно убеждены, что если государство больше не будет вмешиваться в расследование и защищать убийцу, совершивший резонансное убийство уроженец Одесской области, бывший глава одесской организации Правый сектор, гр. Стерненко, 1995 г.р. будет арестован и осуждён.

Все должны привыкать к законности и порядку. Не будут в нашей стране беспричинно поющие гимны и бродячие в вышиванках животные убивать людей. Мы сделаем для этого всё возможное.

*Организация запрещенная на территории РФ