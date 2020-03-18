Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook подчеркивает, что Россия, Белоруссия и Украина избрали разную тактику борьбы с эпидемией коронавируса из-за различного состояния системы здравоохранения и наличия финансовых резервов

О разных подходах в борьбе с коронавирусом. Разные реакции Москвы, Киева и Минска на одну и ту же проблему коронавируса являются следствием различного состояния экономик.

У Москвы достаточно резервов для того, чтобы позволить своим гражданам пересидеть коронавирус в карантине и если не компенсировать, то минимизировать убытки для национального капитала. Плюс власти важно показать себя достойно в противостоянии с вирусом — русский человек любит побеждать и любит сильное государство. Украина остановилась. Первый день транспортного апокалипсиса © REUTERS, OGI/ /KV/Valentyn Ogirenko | REUTERS, OGI/ /KV/Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

А без победы над вирусом есть риск того, что конституционную реформу поддержат не так, как хотелось бы элитам, да и позиции элитарных групп рискуют измениться в ходе подготовки к трансферу — не зря же Telegram без конца и края гудит в спорах о том, кто лучше борется с заразой — Мишустин или Собянин.

У Киева резервов нет, а осознание того, что национальная система здравоохранения уничтожена, толкнуло власть в сторону карантина, из которого население выйдет, а вот экономика уже нет. Хоть избираться в этом году никому не нужно, но тысячи трупов похоронят и Зеленского, и его «зелёных человечков». Отсутствие экономики население власти простит, а вот трупы и хаос — нет.

У Минска есть добротная система здравоохранения, но нет резервов, которые крайне нужны для переизбрания главы государства в этом году на очередной президентский срок. Поэтому делается ставка на сохранение резервов и национального капитала ценой повышенных рисков для населения.

Риторика, обиды и жалобы в СМИ на предпринимаемые каждым правительством меры борьбы с вирусом — не более чем следствие различного экономического состояния.