Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook заметил, что административное давление истеблишмента Демпартии США по выдвижению Джо Байдена играет на раскол электората демократов и победу Трампа

В США, несмотря на коронавирус, вовсю идут внутрипартийные праймериз и многочисленные сборища предвыборных "кокусов".

Трамп однозначно побеждает во всех штатах и смешно даже говорить о других кандидатах на этих выборах, а у "демократов" первенство быстро переходит к Байдену. Бизнес и политика. Что общего и в чём различия кандидатов в президенты США — Трампа и Байдена © AFP, TIMOTHY A. CLARY, Robyn BECK | AFP, TIMOTHY A. CLARY, Robyn BECK | Перейти в фотобанк

Выкинув из предвыборной гонки далеко опережавшего Байдена Бутиджича и слабенькую, но набиравшую больше голосов чем Байден Уоррен, истеблишмент партии проводит железной рукой своего кандидата. Только применив характерный для левых партий "административный ресурс", Байдену удалось выбиться в первые ряды, поскольку Сандерс, оперирующий 35% электората "демократов" теперь остался далеко позади, оказавшись даже в худшей позиции, чем в борьбе с Хилари Клинтон на прошлых праймериз.

Самое интересное в этих выборах: всем становится ясно абсолютное расслоение избирателей Демпартии: за Сандерса и его коммунистические кричалки голосует почти исключительно молодежь, за Байдена с его напускной респектабельностью — практически исключительно пожилые и даже пенсионеры.

Как это ни забавно, согласно некоторым статистическим источникам, за Сандерса голосуют цветные, а за Байдена — белые и афроамериканцы.

Все источники фиксируют огромное разочарование в стане Сандерса. "У нас украли победу жирные янки" — вот лейтмотив предвыборных штабов Сандерса.

Политтехнологи "демократов" опасаются, что многие не станут в знак протеста голосовать за Байдена, если он победит на праймериз и будет выставлен в качестве единого кандидата. И это конечно играет в пользу Трампа…