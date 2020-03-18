Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в соцсети Facebook заявил, что пандемия коронавируса подталкивает мировое сообщество к необходимости создания новой глобальной договоренности о единовременной и тотальной отмене любых экономических санкций, кроме введённых Совбезом ООН

Коронавирус, падение спроса на энергоносители и колебания валютных курсов, помимо сиюминутных угроз благополучию и безопасности людей, провоцируют долгоиграющие риски вхождения человечества в затяжную мировую рецессию. И если просто наблюдать за происходящим, равно как и если просто пытаться извлекать из ситуации выгоды только для себя, любимых, грядёт масштабный экономический кризис, который не пощадит ни одну страну.

Среди обсуждаемых мер противодействия — от выработки вакцин до новых договорённостей по нефти, из виду упускается ещё один фактор, на мой взгляд, важнейший — искусственные препятствия экономическому развитию конкурентов, маскируемые под инструменты политического возмездия за неподобающее поведение. Я имею ввиду односторонние экономические санкции, примеряемые в обход Совета Безопасности ООН и вопреки правилам ВТО. Украина в глубоком карантине. Транспортный коллапс на фоне начавшегося падения гривны © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Уже звучат отдельные призывы пересмотреть санкционную политику США в отношении Ирана (вчерашнее обращение Тегерана к генсеку ООН) и санкционную политику Евросоюза в отношении России (опять же вчерашняя инициатива германских парламентариев).

На мой взгляд, этого недостаточно. Нынешний кризис даёт уникальный шанс разорвать порочный замкнутый круг, когда санкции вводятся в надежде на их политическую результативность (оппонент дрогнет и исправится), затем не происходит ничего, кроме взаимных экономических потерь, но затем из соображений политического престижа («мы же не можем уступить первыми») санкции становятся чуть ли не вечными (а может, и становятся, возможности проверить пока не было).

Назрела необходимость глобальной договоренности о единовременной и тотальной отмене любых экономических санкций, кроме введённых Советом Безопасности ООН. Такая договоренность могла бы быть инициирована государствами БРИКС, поддержана странами «двадцатки» и затем сертифицирована тем же Советом Безопасности. В краткосрочной перспективе это наиболее оперативный и эффективный ответ на сегодняшние вызовы, связанные с пандемией и сопутствующими потрясениями, а в долгосрочной — ответственный и адекватный вклад мировых лидеров в достижение Целей устойчивого развития, продекларированных ООН (там осталось всего десять лет для подведения итогов).

Но главное — сейчас всё это можно сделать, не вдаваясь в предистории, не оглядываясь на политику и без потери лица для всех, кто увлёкся санкциями. По оценкам специалистов, на сегодняшний день только 30% мировой экономики находятся в «зеленой» зоне, а 70% — либо в санкционной, либо в зоне непредсказуемости и угрозы санкций. Представляете, какой может высвободиться потенциал на разработку тех же вакцин и строительство больниц, равно как и на создание новых рабочих мест, а следовательно — на обеспечение благосостояния людей по всему миру?