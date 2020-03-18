Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook пояснил, как должна была действовать украинская власть, прежде чем закрывать границы страны в связи с эпидемией коронавируса

Нужны ли украинцы Украине?

Руководство страны перед закрытием границ обязано было подумать в первую очередь о гражданах Украины, ведь закрыв границы, оно почему-то отказалось от украинцев, очутившихся за границей без возможности вернуться домой. Украина в глубоком карантине. Транспортный коллапс на фоне начавшегося падения гривны © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Странная работа так называемых консульств, в которых, видимо, остались работать приспешники Клима Чугункина, ведь именно консульства должны помогать нашим соотечественникам, а не отмахиваться от них, как от назойливых мух.

Украинцы оказались заложниками ситуации, находясь в таких странах мира, как Польша, Египет, Шри-Ланка, Германия, Австрия, ОАЭ, Италия и т.д.

А все потому, что люди на своих местах должны заниматься своей работой, а не пустозвонством. Откуда только господин Зеленский их набрал!

После госпереворота государство перестало выполнять свои обязанности по отношению к собственным гражданам, находящимся за границей. Сначала была показательная эпопея с возвращением «уханьских» украинцев. Теперь уже надо решать вопросы тысяч украинцев, застрявших в других странах. Именно в это ответственное время Госпогранслужба умыла руки, объявив, что спасение путешествующих — дело рук самих путешествующих.

Но напомню, что государство обязано выполнять свои прямые функции и обеспечить возврат на Родину всех своих граждан.